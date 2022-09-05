В Умани на могиле Рабби Нахмана обнаружили незаконные застройки

Всего в Умани обнаружили 17 объектов незаконно строительства, из них шесть находятся на могиле Рабби Нахмана.
Следствие отмечает, что местные чиновники не проконтролировали соблюдение застройщиками требований градостроительного законодательства. Сейчас продолжается досудебное расследование.
Каждую осень в Умань для празднования Рош а-Шана прибывают хасиды со всего мира. В 2021 году их приехало 30 тыс., в 2020-м из-за коронавируса – менее 3 тыс.
В 2022 году праздник будут отмечать 25–27 сентября. Пик заезда хасидов наблюдается обычно за несколько дней до начала Рош а-Шана. Посольство Украины в Израиле сообщало, что в этом году из-за войны Украина не допускает иностранных туристов в страну и не сможет осенью принять паломников, так как не в состоянии гарантировать их безопасность.
Посол Израиля Михаэль Бродский 22 июля утверждал, что несмотря на войну, многие израильские паломники планируют приехать в Умань. В то же время МИД Израиля 26 июля призвал израильских граждан воздержаться от посещения Украины, "включая Умань и окрестности".