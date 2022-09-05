В Умани на могиле Рабби Нахмана обнаружили незаконные застройки

Могила цадика Нахмана является местом паломничества для хасидов со всего мира thecity.com.ua

Всего в Умани обнаружили 17 объектов незаконно строительства, из них шесть находятся на могиле Рабби Нахмана.

Следствие отмечает, что местные чиновники не проконтролировали соблюдение застройщиками требований градостроительного законодательства. Сейчас продолжается досудебное расследование.