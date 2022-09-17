В Умани недалеко от могилы цадика Нахмана раскопали древнее иудейское кладбище – СМИ

Собеседники агентства отметили, что человеческие останки обнаружили в микрорайоне, где находится могила цадика Нахмана, которая является местом паломничества для хасидов со всего мира.

"Впервые на человеческие останки возле этого отеля наткнулись весной строители, когда начали копать котлован. Однако строители и владелец отеля не сообщили о находке в полицию, а вывезли часть останков вместе с землей в неизвестном направлении", – рассказал УНН житель Умани по имени Алексей.

Агентство пишет, что человеческие кости заметили после дождей хасиды. После этого "около 20 хасидов взяли в руки лопаты и начали копать" и за несколько часов собрали "около 30 костей".

"Эта территория – старинное иудейское кладбище. Это святое место. Здесь вообще нельзя строить", – заявил один из хасидов.