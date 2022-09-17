В Умани недалеко от могилы цадика Нахмана раскопали древнее иудейское кладбище – СМИ

Собеседники агентства отметили, что человеческие останки обнаружили в микрорайоне, где находится могила цадика Нахмана, которая является местом паломничества для хасидов со всего мира.
"Впервые на человеческие останки возле этого отеля наткнулись весной строители, когда начали копать котлован. Однако строители и владелец отеля не сообщили о находке в полицию, а вывезли часть останков вместе с землей в неизвестном направлении", – рассказал УНН житель Умани по имени Алексей.
Агентство пишет, что человеческие кости заметили после дождей хасиды. После этого "около 20 хасидов взяли в руки лопаты и начали копать" и за несколько часов собрали "около 30 костей".
"Эта территория – старинное иудейское кладбище. Это святое место. Здесь вообще нельзя строить", – заявил один из хасидов.
Каждую осень в Умань для празднования Рош а-Шана прибывают хасиды со всего мира. В 2022 году праздник будут отмечать 25–27 сентября. Пик заезда хасидов наблюдается обычно за несколько дней до начала Рош а-Шана.
Посольство Украины в Израиле сообщало, что в этом году из-за войны Украина не допускает иностранных туристов в страну и не сможет осенью принять паломников, так как не в состоянии гарантировать их безопасность.
Посол Израиля Михаэль Бродский 22 июля утверждал, что, несмотря на войну, многие израильские паломники планируют приехать в Умань. В то же время МИД Израиля 26 июля призвал израильских граждан воздержаться от посещения Украины, "включая Умань и окрестности".