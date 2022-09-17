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В Умани недалеко от могилы цадика Нахмана раскопали древнее иудейское кладбище – СМИ

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Хасиды выкопали около 30 костей, пишет УНН
Хасиды выкопали около 30 костей, пишет УНН
Фото: unn.com.ua

В Умани Черкасской области возле отеля в исторической части города строители во время земляных работ наткнулись на старинное иудейское кладбище. Об этом 17 сентября сообщил УНН со ссылкой на местных жителей.

Собеседники агентства отметили, что человеческие останки обнаружили в микрорайоне, где находится могила цадика Нахмана, которая является местом паломничества для хасидов со всего мира.

"Впервые на человеческие останки возле этого отеля наткнулись весной строители, когда начали копать котлован. Однако строители и владелец отеля не сообщили о находке в полицию, а вывезли часть останков вместе с землей в неизвестном направлении", – рассказал УНН житель Умани по имени Алексей.

Агентство пишет, что человеческие кости заметили после дождей хасиды. После этого "около 20 хасидов взяли в руки лопаты и начали копать" и за несколько часов собрали "около 30 костей".

"Эта территория – старинное иудейское кладбище. Это святое место. Здесь вообще нельзя строить", – заявил один из хасидов.

Контекст:

Каждую осень в Умань для празднования Рош а-Шана прибывают хасиды со всего мира. В 2022 году праздник будут отмечать 25–27 сентября. Пик заезда хасидов наблюдается обычно за несколько дней до начала Рош а-Шана.

Посольство Украины в Израиле сообщало, что в этом году из-за войны Украина не допускает иностранных туристов в страну и не сможет осенью принять паломников, так как не в состоянии гарантировать их безопасность.

Посол Израиля Михаэль Бродский 22 июля утверждал, что, несмотря на войну, многие израильские паломники планируют приехать в Умань. В то же время МИД Израиля 26 июля призвал израильских граждан воздержаться от посещения Украины, "включая Умань и окрестности".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Умань, хасиды, кладбище, кости, могила, находка, паломничество
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