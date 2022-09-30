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ВОЙНА В УКРАИНЕ

50 стран-участниц конференции МАГАТЭ призвали Россию прекратить ядерный шантаж в Украине

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50 стран осудили действия России против ядерных объектов в Украине
50 стран осудили действия России против ядерных объектов в Украине
Фото: Энергоатом / Telegram

50 стран – участниц 66-й Генеральной конференции МАГАТЭ выступили с совместным заявлением, призвав Россию прекратить ядерный шантаж в Украине. Об этом сообщила 30 сентября пресс-служба "Энергоатома" в Telegram.

В заявлении отмечается, что 50 стран-участниц "решительно осудили" действия России против ядерных объектов в Украине и призвали ее немедленно прекратить любые вмешательства на украинских атомных площадках.

"Подписанты заявления подчеркнули, что именно захват Запорожской АЭС войсками России является коренной причиной имеющихся в Украине угроз для ядерной безопасности и физической защиты. Что касается самой станции, то она должна продолжать работать, и непременно в энергосети Украины", – заявили в "Энергоатоме".

Участники Конференции отметили, что "любые сфальсифицированные референдумы, проведенные РФ в пределах международно признанных границ Украины, не будут иметь юридического или политического влияния на статус ЗАЭС или территорий вокруг нее".

Кроме этого, страны заверили, что будут прилагать все усилия, чтобы следовать семи принципам ядерной безопасности и защищенности, сформулированным на основе стандартов руководящих документов МАГАТЭ по ядерной и физической безопасности. Также они призвали РФ прекратить подвергать опасности весь мир и ожидают создания защитной зоны ядерной безопасности и физической защиты на ЗАЭС и вокруг нее способом, который "обеспечит защиту суверенитета и территориальной целостности Украины".

Заявление подписали: Албания, Австрия, Австралия, Багамские острова, Бельгия, Болгария, Хорватия, Республика Кипр, Чешская Республика, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Грузия, Германия, Греция, Гватемала, Венгрия, Исландия, Ирландия, Израиль, Италия, Япония, Республика Корея, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Республика Молдова, Черногория, Нидерланды, Новая Зеландия, Северная Македония, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Словакия, Словения, Испания, Украина, Великобритания, Соединенные Штаты Америки, Уругвай, а также Европейское сообщество по атомной энергии.

Контекст:

1 сентября на станцию прибыла делегация МАГАТЭ из 14 человек. Глава организации Рафаэль Гросси отметил, что после окончания работы миссии численность представителей МАГАТЭ на станции сократится до двух человек – они будут находиться на ЗАЭС постоянно.

6 сентября МАГАТЭ опубликовало официальной отчет по ситуации на АЭС. В нем организация предложила немедленно начать консультации о создании системы ядерной безопасности и защиты территории станции и зоны вокруг нее.

21 сентября президент России Владимир Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России.

22 сентября МАГАТЭ начало "конструктивные и активные" консультации с Украиной о создании зоны ядерной безопасности и защиты на Запорожской АЭС.

23 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей начались пятидневные псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России. Путин говорил, что Россия поддержит "референдумы" и признает их результаты.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни фейковые референдумы на временно оккупированных территориях Украины, ни гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий. В МИД Украины призвали партнеров осудить намерения РФ провести псевдореферендумы и ввести против нее новые санкции.

Теги: Россия, Украина, ядерное оружие, референдум, война, угрозы, АЭС, Энергоатом, шантаж, МАГАТЭ, война России против Украины, суверенитет, ЗАЭС
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