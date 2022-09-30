50 стран-участниц конференции МАГАТЭ призвали Россию прекратить ядерный шантаж в Украине

В заявлении отмечается, что 50 стран-участниц "решительно осудили" действия России против ядерных объектов в Украине и призвали ее немедленно прекратить любые вмешательства на украинских атомных площадках.

"Подписанты заявления подчеркнули, что именно захват Запорожской АЭС войсками России является коренной причиной имеющихся в Украине угроз для ядерной безопасности и физической защиты. Что касается самой станции, то она должна продолжать работать, и непременно в энергосети Украины", – заявили в "Энергоатоме".

Участники Конференции отметили, что "любые сфальсифицированные референдумы, проведенные РФ в пределах международно признанных границ Украины, не будут иметь юридического или политического влияния на статус ЗАЭС или территорий вокруг нее".

Кроме этого, страны заверили, что будут прилагать все усилия, чтобы следовать семи принципам ядерной безопасности и защищенности, сформулированным на основе стандартов руководящих документов МАГАТЭ по ядерной и физической безопасности. Также они призвали РФ прекратить подвергать опасности весь мир и ожидают создания защитной зоны ядерной безопасности и физической защиты на ЗАЭС и вокруг нее способом, который "обеспечит защиту суверенитета и территориальной целостности Украины".

Заявление подписали: Албания, Австрия, Австралия, Багамские острова, Бельгия, Болгария, Хорватия, Республика Кипр, Чешская Республика, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Грузия, Германия, Греция, Гватемала, Венгрия, Исландия, Ирландия, Израиль, Италия, Япония, Республика Корея, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Республика Молдова, Черногория, Нидерланды, Новая Зеландия, Северная Македония, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Словакия, Словения, Испания, Украина, Великобритания, Соединенные Штаты Америки, Уругвай, а также Европейское сообщество по атомной энергии.