Вблизи Запорожской АЭС взорвались три мины. В МАГАТЭ говорят, причина взрывов – животные

Станция в руках россиян с начала марта Фото: EPA

По информации агентства, 27 сентября утром произошло два взрыва вблизи канала, который несет воду из резервуара на станцию для ее системы охлаждения, что имеет важное значение для безопасности АЭС. Тогда выбило окна в турбинном зале реактора. 28 сентября в 6.00 мина разорвалась примерно в 50 м от периметра ограждения ЗАЭС.

В агентстве предполагают, что взрывы вызваны, вероятно, "движением животных на заминированной территории за ограждением".

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил глубокую обеспокоенность взрывами мин вблизи ЗАЭС, а также частыми обстрелами станции или вблизи нее в течение последних двух месяцев.

Он призвал создать "зону ядерной безопасности и защиты" вокруг станции. В МАГАТЭ отметили, что на прошлой неделе в Нью-Йорке Гросси начал переговоры с Россией и Украиной о создании такой зоны. 26 сентября Гросси повторил, что готов продолжить консультации в обеих странах.