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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Вблизи Запорожской АЭС взорвались три мины. В МАГАТЭ говорят, причина взрывов – животные

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Станция в руках россиян с начала марта
Станция в руках россиян с начала марта
Фото: EPA

27-го и 28 сентября рядом с захваченной россиянами Запорожской АС взорвались три мины. Они не причинили серьезного ущерба, но еще раз подчеркнули потенциальные риски ядерной безопасности на объекте, говорится в отчете Международное агентство по атомной энергии 28 сентября.

По информации агентства, 27 сентября утром произошло два взрыва вблизи канала, который несет воду из резервуара на станцию для ее системы охлаждения, что имеет важное значение для безопасности АЭС. Тогда выбило окна в турбинном зале реактора. 28 сентября в 6.00 мина разорвалась примерно в 50 м от периметра ограждения ЗАЭС. 

В агентстве предполагают, что взрывы вызваны, вероятно, "движением животных на заминированной территории за ограждением".

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил глубокую обеспокоенность взрывами мин вблизи ЗАЭС, а также частыми обстрелами станции или вблизи нее в течение последних двух месяцев.

Он призвал создать "зону ядерной безопасности и защиты" вокруг станции. В МАГАТЭ отметили, что на прошлой неделе в Нью-Йорке Гросси начал переговоры с Россией и Украиной о создании такой зоны. 26 сентября Гросси повторил, что готов продолжить консультации в обеих странах.

Контекст:

В начале марта ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем.

По словам главы украинской государственной компании "Энергоатом" Петра Котина, персоналу Запорожской АЭС оккупанты заявили, что теперь станция "принадлежит "Росатому".

С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар Запорожской области, в связи с чем станцию полностью отключали от энергосети.

Российские войска размещали на ЗАЭС, в том числе в машинном зале одного из реакторов, военную технику.

1 сентября на станцию прибыла делегация МАГАТЭ из 14 человек, двое сотрудников миссии остались на станции после отъезда делегации. 6 сентября МАГАТЭ опубликовало официальной отчет по ситуации на АЭС. В нем организация предложила немедленно начать консультации о создании системы ядерной безопасности и защиты территории станции и зоны вокруг нее.

11 сентября "Энергоатом" сообщил, что на Запорожской атомной электростанции полностью отключили последний рабочий энергоблок, его переведут в холодный режим12 сентября Гросси заявил, что на Запорожской атомной электростанции сохраняется опасность аварии даже в режиме холодного отключения.

Теги: взрыв, животные, АЭС, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, война России против Украины, взрывы, мины, мина, электростанция, Рафаэль Гросси, ЗАЭС
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