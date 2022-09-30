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"Кстати, создали прецедент". Путин обвинил США в том, что они применяли ядерное оружие и до сих пор оккупируют Германию, Корею и Японию

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Путин заявил, что США дважды применяли ядерное оружие и "кстати, создали прецедент"
Путин заявил, что США дважды применяли ядерное оружие и "кстати, создали прецедент"
Фото: EPA

Президент России Владимир Путин в обращении 30 сентября к народу РФ по случаю незаконной аннексии временно оккупированных украинских территорий в очередной раз выразил недовольство политикой США, "однополярным миром" и существующими геополитическими реалиями. Трансляцию из Кремля в YouTube провел российский телеканал "Дождь".

Коллективный Запад, по мнению Путина, все время искал и продолжает искать новый шанс ударить по России, ослабить и развалить ее.

"О чем всегда мечтали: раздробить наше государство, стравить между собой народы, обречь их на нищету и вымирание", – пояснил Путин российскому народу.

Соединенные Штаты Америки российский лидер обвинил в насаждении "лживого и лицемерного" однополярного миропорядка.

"США до сих пор фактически оккупируют Германию, Японию, Республику Корея, да и другие страны. И при этом цинично называют их равноправными союзниками... А что это за сотрудничество такое?" – сказал Путин.

Вдобавок российский лидер обвинил США в якобы слежке за руководителями Германии, Кореи и Японии. Путин заявил, что "устанавливаются подслушивающие устройства не только в служебных, но и в жилых помещениях".

"Это настоящий позор. Позор и для тех, кто это делает, и для тех, кто, как рабы, молча и безропотно глотает это хамство. Большинство европейских элит все понимают, но предпочитают отстаивать не свои интересы, а прислуживать. Они предают свои собственные народы", – считает российский президент.

Также он заявил, что Соединенные Штаты "оставили страшный след в памяти народов Кореи и Вьетнама".

"США — единственная страна в мире, которая дважды применила ядерное оружие, уничтожив японские города Хиросиму и Нагасаки. Кстати, создали прецедент", — сказал глава Кремля.

Путин заявил, что США вместе с англичанами превратили в руины "без всякой военной необходимости" во время Второй мировой войны Дрезден, Гамбург, Кельн и многие другие немецкие города.

"И это было сделано демонстративно, без всякой, повторю, военной необходимости. Цель была только одна – так же, как и в случае с ядерными бомбардировками в Японии, – запугать и нашу страну, и весь мир", – заявил он.

Контекст:

21 сентября Путин в своем обращении заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Намек он повторил и 30 сентября, заявив, что "мы будем защищать нашу землю (речь незаконно аннексированных территориях Украины. – "ГОРДОН") всеми имеющимися у нас силами и средствами".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие. В то же время президент отметил, что "нельзя заглянуть Путину в голову", поэтому риски, что ядерный удар может быть нанесен, есть.

22 сентября издание The Washington Post сообщило: между администрацией Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины. 

Государственный секретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News подтвердил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия.

Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью немецкой газете NOZ, вышедшем 28 сентября, также предостерег Путина от применения ядерного оружия.

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