"Кстати, создали прецедент". Путин обвинил США в том, что они применяли ядерное оружие и до сих пор оккупируют Германию, Корею и Японию

Коллективный Запад, по мнению Путина, все время искал и продолжает искать новый шанс ударить по России, ослабить и развалить ее.

"О чем всегда мечтали: раздробить наше государство, стравить между собой народы, обречь их на нищету и вымирание", – пояснил Путин российскому народу.

Соединенные Штаты Америки российский лидер обвинил в насаждении "лживого и лицемерного" однополярного миропорядка.

"США до сих пор фактически оккупируют Германию, Японию, Республику Корея, да и другие страны. И при этом цинично называют их равноправными союзниками... А что это за сотрудничество такое?" – сказал Путин.

Вдобавок российский лидер обвинил США в якобы слежке за руководителями Германии, Кореи и Японии. Путин заявил, что "устанавливаются подслушивающие устройства не только в служебных, но и в жилых помещениях".

"Это настоящий позор. Позор и для тех, кто это делает, и для тех, кто, как рабы, молча и безропотно глотает это хамство. Большинство европейских элит все понимают, но предпочитают отстаивать не свои интересы, а прислуживать. Они предают свои собственные народы", – считает российский президент.

Также он заявил, что Соединенные Штаты "оставили страшный след в памяти народов Кореи и Вьетнама".

"США — единственная страна в мире, которая дважды применила ядерное оружие, уничтожив японские города Хиросиму и Нагасаки. Кстати, создали прецедент", — сказал глава Кремля.

Путин заявил, что США вместе с англичанами превратили в руины "без всякой военной необходимости" во время Второй мировой войны Дрезден, Гамбург, Кельн и многие другие немецкие города.

"И это было сделано демонстративно, без всякой, повторю, военной необходимости. Цель была только одна – так же, как и в случае с ядерными бомбардировками в Японии, – запугать и нашу страну, и весь мир", – заявил он.