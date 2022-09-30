На "церемонии аннексии" в Кремле присутствовал митрополит Луганский УПЦ

Пантелеймон известен своим сотрудничеством с предводителями "ЛНР". Он помогал российским оккупантам оправдывать их вторжение в Украину. В мае он принял участие в международной конференции "Традиционные религии Донбасса – против экстремизма и неонацизма", которая проходила на оккупированной территории.
Также в Кремлевском дворце был замечен настоятель Свято-Саввинского монастыря города Мелитополя, который входит в Запорожскую епархию УПЦ, архимандрит Иоанн (Прокопенко). Ранее он агитировал за скорейшее проведение "референдума" о присоединении оккупированной территории Украины к России.
Президент России Владимир Путин 30 сентября в Кремле подписал "договоры" о "вхождении" в состав Российской Федерации временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, которые перед этим Россия, вопреки международному праву, признала "независимыми государствами".
Путин во время "церемонии аннексии" также потребовал от Украины прекратить огонь и сесть за стол переговоров, подчеркнув при этом, что возврат Украине аннексированных территорий предметом переговоров не будет.
На "церемонии" отсутствовал патриарх Российской православной церкви Кирилл. В РПЦ сообщили, что Кирилл заразился COVID-19.