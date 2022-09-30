На "церемонии аннексии" в Кремле присутствовал митрополит Луганский УПЦ

Пантелеймон известен своим сотрудничеством с предводителями "ЛНР". Он помогал российским оккупантам оправдывать их вторжение в Украину. В мае он принял участие в международной конференции "Традиционные религии Донбасса – против экстремизма и неонацизма", которая проходила на оккупированной территории.

Также в Кремлевском дворце был замечен настоятель Свято-Саввинского монастыря города Мелитополя, который входит в Запорожскую епархию УПЦ, архимандрит Иоанн (Прокопенко). Ранее он агитировал за скорейшее проведение "референдума" о присоединении оккупированной территории Украины к России.