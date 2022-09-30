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"Хочет выйти сухим из воды, когда Путин откинет копыта". В РПЦ сообщили, что Кирилл заразился COVID-19 перед "церемонией аннексии" украинских территорий

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Патриарх РПЦ Кирилл отменил поездки и встречи: по утверждению пресс-службы, у него COVID-19
Патриарх РПЦ Кирилл отменил поездки и встречи: по утверждению пресс-службы, у него COVID-19
Фото: EPA

Патриарх Русской православной церкви (РПЦ) Кирилл заболел COVID-19, сообщает в Telegram 30 сентября российское издание "Медуза", ссылаясь на заявление временно исполняющего обязанности руководителя пресс-службы патриарха Владимира Легойды.

"На ближайшие дни все запланированные встречи и поездки святейшего патриарха Кирилла отменяются в связи с заболеванием COVID, протекающим с выраженными симптомами, и необходимостью постельного режима и изоляции", – сказано в сообщении.

И.о. пресс-секретаря РПЦ назвал состояние патриарха "удовлетворительным", пишет "Медуза".

30 сентября в Кремле президент РФ Владимир Путин в присутствии российских депутатов, представителей власти и "общественности" планирует подписать документы о незаконной аннексии оккупированных территорий Украины.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко в Telegram высказал мнение, что глава РПЦ пытается уклониться от присутствия на церемонии "вхождения" в состав РФ незаконно аннексированных украинских земель.

"Патриарх за последнее время болел несколько раз, отменял визиты и встречи. Но его аппарат всегда опровергал любые разговоры о болезни первосвященника. И вот теперь случилось неординарное событие – РПЦ признала болезнь патриарха. Безусловно, это значимое событие, которое должно объяснить отсутствие Кирилла на торжественных мероприятиях по "присоединению" территорий оккупированной Украины. Старый хрен боится попасть под санкции. И хочет выйти сухим из воды, когда Путин откинет копыта", – заметил Геращенко.

Контекст:

Патриарх РПЦ Кирилл поддержал военное вторжение России в Украину. В своей проповеди в начале марта он оправдал вторжение якобы защитой жителей Донбасса. В июне Гундяев заявил, что армия РФ воюет в Украине из-за "внутреннего чувства, воспитанного православной верой", и якобы "защищает Россию на поле боя" в Украине.

25 сентября он, говоря о мобилизации в РФ, сказал, что смерть на войне в Украине "смывает все грехи"

За поддержку войны Великобритания ввела санкции против патриарха Кирилла. Санкции против него и еще семерых деятелей РПЦ рекомендовала также ввести Верховная Рада. Литва запретила патриарху въезд на пять лет.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, РПЦ, патриарх Кирилл, санкции, Кремль, Донбасс, оккупация, церковь, мобилизация, аннексия, Антон Геращенко, вторжение, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, болезнь, присоединение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, церемония
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