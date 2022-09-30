"Хочет выйти сухим из воды, когда Путин откинет копыта". В РПЦ сообщили, что Кирилл заразился COVID-19 перед "церемонией аннексии" украинских территорий

Патриарх РПЦ Кирилл отменил поездки и встречи: по утверждению пресс-службы, у него COVID-19 Фото: EPA

"На ближайшие дни все запланированные встречи и поездки святейшего патриарха Кирилла отменяются в связи с заболеванием COVID, протекающим с выраженными симптомами, и необходимостью постельного режима и изоляции", – сказано в сообщении.

И.о. пресс-секретаря РПЦ назвал состояние патриарха "удовлетворительным", пишет "Медуза".

30 сентября в Кремле президент РФ Владимир Путин в присутствии российских депутатов, представителей власти и "общественности" планирует подписать документы о незаконной аннексии оккупированных территорий Украины.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко в Telegram высказал мнение, что глава РПЦ пытается уклониться от присутствия на церемонии "вхождения" в состав РФ незаконно аннексированных украинских земель.

"Патриарх за последнее время болел несколько раз, отменял визиты и встречи. Но его аппарат всегда опровергал любые разговоры о болезни первосвященника. И вот теперь случилось неординарное событие – РПЦ признала болезнь патриарха. Безусловно, это значимое событие, которое должно объяснить отсутствие Кирилла на торжественных мероприятиях по "присоединению" территорий оккупированной Украины. Старый хрен боится попасть под санкции. И хочет выйти сухим из воды, когда Путин откинет копыта", – заметил Геращенко.