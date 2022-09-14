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"Бог есть мир". Папа римский намеками осудил русскую церковь, которая поддержала вторжение в Украину

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На съезде Франциск встретился с российской делегацией Reuters
На съезде Франциск встретился с российской делегацией – Reuters
Фото: ЕРА

Религии не могут быть опорой для власти, а власти не должны использовать веру для пропаганды насилия. Об этом глава католической церкви папа римский Франциск заявил 14 сентября, выступая на съезде лидеров мировых религий в Казахстане, сообщает Reuters.

В нем приняли участи христиане, иудеи, мусульмане, буддисты, индуисты и представители других конфессий.

Агенство отмечает, что слова понтифика о недопустимости поддержки войны были адресованы Русской православной церкви, которая также направила на съезд делегацию во главе с заместителем патриарха митрополитом Антонием.

Франциск сказал, что "Бог есть мир" и религии должны вести по пути созидания. По его словам, всем церквям нужно настаивать на необходимости разрешения конфликтов не силой, оружием и угрозами, а "диалогом и терпеливыми переговорами".

В мае папа раскритиковал главу РПЦ Кирилла за то, что он оправдывает действия президента РФ Владимира Путина, начавшего военное вторжение в Украину. В интервью газете Corriere della Sera понтифик призвал его "не опускаться до путинского алтарного служки".

На съезде, пишет Reuters, Франциск встретился с российской делегацией. Антоний сказал журналистам, что аудиенция была "очень сердечной", а замечания Франциска о "прислужнике не способствуют единству христиан".

Контекст:

Папа римский 13 марта на фоне массового военного вторжения РФ призвал прекратить убийства невиновных людей в Украине, сосредоточиться на диалоге и открыть гуманитарные коридоры.

20 марта Франциск призвал международное сообщество прилагать усилия для прекращения войны РФ против Украины. Он также навещал раненых украинских детей в больнице в Ватикане.

27 марта понтифик призвал "вычеркнуть войну из истории, прежде чем война не вычеркнула из нее человека".

На аудиенции 6 апреля Франциск осудил убийства мирного населения российскими оккупационными войсками в Буче под Киевом. 10 апреля папа римский призвал к перемирию в войне РФ против Украины, после которого должен наступить мир.

В мае Франциск заявил, что страны Запада своим отношением способствовали началу полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Теги: РПЦ, папа римский, патриарх Кирилл, Казахстан, Франциск, война России против Украины, митрополит Антоний
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