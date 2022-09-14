"Бог есть мир". Папа римский намеками осудил русскую церковь, которая поддержала вторжение в Украину

В нем приняли участи христиане, иудеи, мусульмане, буддисты, индуисты и представители других конфессий.

Агенство отмечает, что слова понтифика о недопустимости поддержки войны были адресованы Русской православной церкви, которая также направила на съезд делегацию во главе с заместителем патриарха митрополитом Антонием.

Франциск сказал, что "Бог есть мир" и религии должны вести по пути созидания. По его словам, всем церквям нужно настаивать на необходимости разрешения конфликтов не силой, оружием и угрозами, а "диалогом и терпеливыми переговорами".

В мае папа раскритиковал главу РПЦ Кирилла за то, что он оправдывает действия президента РФ Владимира Путина, начавшего военное вторжение в Украину. В интервью газете Corriere della Sera понтифик призвал его "не опускаться до путинского алтарного служки".

На съезде, пишет Reuters, Франциск встретился с российской делегацией. Антоний сказал журналистам, что аудиенция была "очень сердечной", а замечания Франциска о "прислужнике не способствуют единству христиан".