Папа римский заявил, что врачи запрещают ему поездку в Киев или Москву, но он ведет "трудный диалог" с Зеленским и Путиным по телефону

По словам понтифика, он "делает все возможное для прекращения конфликта". Он признал, что это "трудный диалог".
Франциск планирует и личный приезд в Киев и Москву (Россия), но пока подводит здоровье.
"Визит находится в воздухе. Все еще не знаю. Я разговариваю с ними. Завтра, например, у меня телефонный разговор с президентом Зеленским. Посмотрим", – сказал он.
Из-за проблем с коленом врачи запретили ему любые поездки, сообщил Франциск. Из-за этого отложен его визит в Казахстан, запланированный на 13–15 сентября.
"Сейчас я не могу поехать. Но я поддерживаю связь, по телефону… И делаю что могу. И я прошу всех сделать то, что они могут. Среди всего можно что-то сделать. Я сопровождаю своей болью и своими молитвами все, что могу. Но ситуация действительно трагична", – отметил глава католической церкви.
Папа римский 13 марта на фоне массового военного вторжения РФ призвал прекратить убийства невиновных людей в Украине, сосредоточиться на диалоге и открыть гуманитарные коридоры.
20 марта Франциск призвал международное сообщество прилагать усилия для прекращения войны РФ против Украины. Он также навещал раненых украинских детей в больнице в Ватикане и осуждал действия РФ.
После начала полномасштабного вторжения приехать в Киев Франциска приглашали президент Украины Владимир Зеленский, мэр Киева Виталий Кличко, Кулеба и посол Украины в Ватикане Андрей Юраш.
4 июля вышло интервью Франциска агентству Reuters, в котором он заявил, что после поездки в Канаду хочет посетить Россию, а потом Украину. 24 июля папа римский повторил, что хочет приехать в Киев.
Комментируя смерть дочери идеолога "русского мира" Александра Дугина, российской пропагандистки Дарьи Дугиной, Франциск заявил, что "за войну платят невинные".