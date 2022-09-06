Папа римский заявил, что врачи запрещают ему поездку в Киев или Москву, но он ведет "трудный диалог" с Зеленским и Путиным по телефону

По словам понтифика, он "делает все возможное для прекращения конфликта". Он признал, что это "трудный диалог".

Франциск планирует и личный приезд в Киев и Москву (Россия), но пока подводит здоровье.

"Визит находится в воздухе. Все еще не знаю. Я разговариваю с ними. Завтра, например, у меня телефонный разговор с президентом Зеленским. Посмотрим", – сказал он.

Из-за проблем с коленом врачи запретили ему любые поездки, сообщил Франциск. Из-за этого отложен его визит в Казахстан, запланированный на 13–15 сентября.

"Сейчас я не могу поехать. Но я поддерживаю связь, по телефону… И делаю что могу. И я прошу всех сделать то, что они могут. Среди всего можно что-то сделать. Я сопровождаю своей болью и своими молитвами все, что могу. Но ситуация действительно трагична", – отметил глава католической церкви.