Венгрия снова заблокировала санкции против главы РПЦ Кирилла

"Некоторые страны – члены ЕС пытались ввести санкции против патриарха Кирилла, но Венгрия, как и в прошлый раз, заблокировала их", – написал он.

По данным журналиста, Будапешт объяснил свою позицию, заявляя, что религиозные деятели не должны быть в санкционных списках.

no surprise whatsoever but there was a push by some EU member states to sanction Patriarch Kirill but #Hungary blocked, just like last time. "no religious leader to be listed". #Russia #Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) September 28, 2022

Других деталей Йозвяк не привел. О намерениях предложить ввести санкции против Кирилла заявлял 28 сентября глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу, пишет ERR.

Это как минимум вторая попытка ЕС ввести санкции против Кирилла. СМИ писали, что патриарх Русской православной церкви будет в шестом санкционном списке Евросоюза, однако из-за позиции Венгрии его исключили из него. В окончательной версии списка главы РПЦ нет.

28 сентября Еврокомиссия представила восьмой пакет антироссийских санкций в связи с войной РФ против Украины.