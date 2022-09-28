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Венгрия снова заблокировала санкции против главы РПЦ Кирилла

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Глава РПЦ неоднократно высказывался в поддержку войны РФ против Украины
Глава РПЦ неоднократно высказывался в поддержку войны РФ против Украины
Фото: ЕРА

Венгрия снова заблокировала попытки некоторых членов Европейского союза внести в санкционный список патриарха Русской православной церкви Кирилла (в миру – Владимир Гундяев). Об этом, ссылаясь на свои источники, сообщил в Twitter редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк.

"Некоторые страны – члены ЕС пытались ввести санкции против патриарха Кирилла, но Венгрия, как и в прошлый раз, заблокировала их", – написал он. 

По данным журналиста, Будапешт объяснил свою позицию, заявляя, что религиозные деятели не должны быть в санкционных списках.

Других деталей Йозвяк не привел. О намерениях предложить ввести санкции против Кирилла заявлял 28 сентября глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу, пишет ERR.

Это как минимум вторая попытка ЕС ввести санкции против Кирилла. СМИ писали, что патриарх Русской православной церкви будет в шестом санкционном списке Евросоюза, однако из-за позиции Венгрии его исключили из него. В окончательной версии списка главы РПЦ нет. 

28 сентября Еврокомиссия представила восьмой пакет антироссийских санкций в связи с войной РФ против Украины.

Контекст:

Патриарх РПЦ Кирилл поддержал военное вторжение России в Украину. В своей проповеди в начале марта он оправдал вторжение якобы защитой жителей Донбасса. В июне Гундяев заявил, что армия РФ воюет в Украине из-за "внутреннего чувства, воспитанного православной верой", и якобы "защищает Россию на поле боя" в Украине. 25 сентября он, говоря о мобилизации в РФ сказал, что смерть на войне в Украине "смывает все грехи"

За поддержку войны Великобритания ввела санкции против патриарха Кирилла. Санкции против него и еще семерых деятелей РПЦ рекомендовала также ввести Верховная Рада. Литва запретила патриарху въезд на пять лет.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, РПЦ, патриарх Кирилл, санкции, Еврокомиссия, Венгрия, МИД Эстонии, Евросоюз, Рикард Йозвяк, ЕС
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