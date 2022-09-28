Глава Еврокомиссии представила восьмой пакет санкций против России. В него вошло ограничение цен на нефть

Фон дер Ляйен заявила, что Россия, которая 23–27 сентября провела на захваченных территориях Украины псевдореферендумы об их "присоединении", вывела на новый уровень агрессию.
"И мы намерены заставить Кремль заплатить цену за эту дальнейшую эскалацию. Сегодня мы предлагаем новый пакет жестких санкций против России", – сообщила глава Еврокомиссии.
По ее словам, в восьмом санкционном пакете будут персональные ограничения – расширить планируют перечни и физических, и юридических лиц. Также будет продолжаться введение санкций на торговлю с Россией, в частности, речь идет о ключевых технологиях, необходимых для военной отрасли РФ.
Так, Еврокомиссия предлагает ввести новые запреты, которые лишат российскую экономику доходов на €7 млрд.
"Россия не должна пользоваться европейской научной базой и знаниями. Поэтому мы предлагаем дополнительные запреты на предоставление европейских услуг и запрет для граждан ЕС входить в руководящие органы российских государственных компаний", – написала фон дер Ляйен.
Кроме того, Еврокомиссия в восьмом пакете предусмотрела правовое обоснование ограничения цен на российскую нефть, о котором ранее договорились министры финансов "Группы семи".
"Некоторые развивающиеся страны все еще нуждаются в поставках российской нефти по низким ценам. Это ограничение поможет снизить доходы России и сохранить стабильность мировых энергетических рынков. Мы активизируем наши усилия по пресечению обхода санкций. Поэтому мы добавляем новую категорию, чтобы иметь возможность вносить в список физических лиц, если они обходят наши санкции. Это окажет серьезное сдерживающее воздействие", – добавила она.
4) We are stepping up our efforts to crackdown on circumvention of sanctions.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 28, 2022
Therefore, we are adding a new category to be able to list individuals if they circumvent our sanctions.
This will have a major deterring effect. pic.twitter.com/5bx4dyHGej
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля ряд стран ввели против РФ несколько пакетов санкций. Седьмой санкционный пакет ЕС – последний на данный момент – был официально объявлен 21 июля. Ограничения включает поэтапный отказ от российской нефти и отключение от системы SWIFT некоторых российских банков.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 22 сентября призвал Евросоюз как можно скорее ввести новые санкции против РФ.
По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено около 9,3 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – почти 12 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.