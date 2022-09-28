ГОРДОН
 
 
МИР

Глава Еврокомиссии представила восьмой пакет санкций против России. В него вошло ограничение цен на нефть

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Глава Еврокомиссии: Мы предлагаем новый пакет жестких санкций против России
Глава Еврокомиссии: Мы предлагаем новый пакет жестких санкций против России
Фото: Ursula von der Leyen / Twitter

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 28 сентября на брифинге представила восьмой пакет санкций в отношении России за агрессию против Украины, ключевые позиции из заявления опубликовали в ее Twitter-аккаунте.

Фон дер Ляйен заявила, что Россия, которая 23–27 сентября провела на захваченных территориях Украины псевдореферендумы об их "присоединении", вывела на новый уровень агрессию.

"И мы намерены заставить Кремль заплатить цену за эту дальнейшую эскалацию. Сегодня мы предлагаем новый пакет жестких санкций против России", – сообщила глава Еврокомиссии.

По ее словам, в восьмом санкционном пакете будут персональные ограничения – расширить планируют перечни и физических, и юридических лиц. Также будет продолжаться введение санкций на торговлю с Россией, в частности, речь идет о ключевых технологиях, необходимых для военной отрасли РФ.

Так, Еврокомиссия предлагает ввести новые запреты, которые лишат российскую экономику доходов на €7 млрд.

"Россия не должна пользоваться европейской научной базой и знаниями. Поэтому мы предлагаем дополнительные запреты на предоставление европейских услуг и запрет для граждан ЕС входить в руководящие органы российских государственных компаний", – написала фон дер Ляйен.

Кроме того, Еврокомиссия в восьмом пакете предусмотрела правовое обоснование ограничения цен на российскую нефть, о котором ранее договорились министры финансов "Группы семи".

"Некоторые развивающиеся страны все еще нуждаются в поставках российской нефти по низким ценам. Это ограничение поможет снизить доходы России и сохранить стабильность мировых энергетических рынков. Мы активизируем наши усилия по пресечению обхода санкций. Поэтому мы добавляем новую категорию, чтобы иметь возможность вносить в список физических лиц, если они обходят наши санкции. Это окажет серьезное сдерживающее воздействие", – добавила она.

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля ряд стран ввели против РФ несколько пакетов санкций. Седьмой санкционный пакет ЕС – последний на данный момент – был официально объявлен 21 июля. Ограничения включает поэтапный отказ от российской нефти и отключение от системы SWIFT некоторых российских банков.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 22 сентября призвал Евросоюз как можно скорее ввести новые санкции против РФ.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено около 9,3 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – почти 12 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: санкции, Еврокомиссия, нефть, Европейская комиссия, Урсула фон дер Ляйен, ограничения, ЕС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Там нет ценности у денег. Связи – ничто". Кривошапко рассказал, как живут украинцы в освобожденных от российских оккупантов городах
"Там нет ценности у денег. Связи – ничто". Кривошапко рассказал, как живут украинцы в освобожденных от российских оккупантов городах
Брижит Бардо – 88: история свободной женщины на грани самоубийства
Брижит Бардо – 88: история свободной женщины на грани самоубийства G
"Что с Вовой? Вроде бы все хорошо". Жена Остапчука отреагировала на вопрос о муже после слухов о расставании
"Что с Вовой? Вроде бы все хорошо". Жена Остапчука отреагировала на вопрос о муже после слухов о расставании
"Не могу сказать, что Миша осыпал меня цветами, но у нас были хорошие отношения". Кацурина рассказала, как узнала о романе мужа с Дорофеевой
"Не могу сказать, что Миша осыпал меня цветами, но у нас были хорошие отношения". Кацурина рассказала, как узнала о романе мужа с Дорофеевой
  Усик: У дочери была большая претензия к Джошуа: почему он бил ниже пояса. Плохое видят сразу
  Усик: У дочери была большая претензия к Джошуа: почему он бил ниже пояса. Плохое видят сразу G
Дмитрий ГОРДОН
"Стал, как оловянный солдатик". Арзуманян показал, как изменился за 10 лет семейной жизни
"Стал, как оловянный солдатик". Арзуманян показал, как изменился за 10 лет семейной жизни
  Украинский режиссер Таню Муиньо сняла в Мексике клип для Элтона Джона и Бритни Спирс. Видео
  Украинский режиссер Таню Муиньо сняла в Мексике клип для Элтона Джона и Бритни Спирс. Видео
Зеленская ответила австралийской журналистке, почему уверена в победе Украины над российскими оккупантами
Зеленская ответила австралийской журналистке, почему уверена в победе Украины над российскими оккупантами
Клопотенко назвал блюда, которые нужно приготовить для оргии на Щекавице в случае ядерного удара РФ
Клопотенко назвал блюда, которые нужно приготовить для оргии на Щекавице в случае ядерного удара РФ
"Это позволяет визуализировать свое будущее и двигаться вперед". Зарицкая рассказала, как поддерживает себя во время войны
"Это позволяет визуализировать свое будущее и двигаться вперед". Зарицкая рассказала, как поддерживает себя во время войны
"Она была высокомерной". Танкович рассказал о своем общении с Марченко во время ее работы на СТБ
"Она была высокомерной". Танкович рассказал о своем общении с Марченко во время ее работы на СТБ
"О боже!", "Малышка". В сети обсуждают видео Рианны в бикини
"О боже!", "Малышка". В сети обсуждают видео Рианны в бикини
Тина Кароль: Я работаю над собой! Причина – деспотичное воспитание. Это ломает в корне
Тина Кароль: Я работаю над собой! Причина – деспотичное воспитание. Это ломает в корне
Пэлтроу по случаю своего 50-летия снялась без одежды, белья и макияжа. Фото
Пэлтроу по случаю своего 50-летия снялась без одежды, белья и макияжа. Фото
"Это личное дело каждого". Жена покинувшего Украину Ямы прокомментировала его поступок
"Это личное дело каждого". Жена покинувшего Украину Ямы прокомментировала его поступок
"Лапуля!" Звезда проекта студии "Квартал 95" Сопонару, переехавшая в Лондон, показала, как выглядит сейчас
"Лапуля!" Звезда проекта студии "Квартал 95" Сопонару, переехавшая в Лондон, показала, как выглядит сейчас
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Британец, который бросил жену и детей ради беженки из Украины, разорвал отношения с ней, обвинив в неумении употреблять алкоголь (201963)
2
Экс-друг Ани Лорак режиссер Боднарчук: Кому она здесь нахер нужна? Она знает, что ее уже прокляли 10 раз (133707)
3
"Невероятно счастливы". Жена Зеленского сообщила, что их дочь стала студенткой (128856)
4
Уотерс после отмены концертов в Польше из-за антиукраинских высказываний написал открытое письмо Путину (124531)
5
Кацурина рассказала, как Dantes узнал, что у Дорофеевой роман с ее мужем (124451)
6
"Я приеду быстро, поверьте мне. Я не боюсь этой поездки". 86-летний Делон отреагировал на предложение Зеленского приехать в Украину (97585)
7
49-летняя Клум без бюстгальтера показала себя со всех сторон (60515)
8
"Залужность фото зашкаливает", "Какое милое лицо и добрые глаза у Залужного". Арестович сделал селфи в обнимку с главнокомандующим ВСУ (37720)
 
 
 
 