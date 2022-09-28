Глава Еврокомиссии представила восьмой пакет санкций против России. В него вошло ограничение цен на нефть

Фон дер Ляйен заявила, что Россия, которая 23–27 сентября провела на захваченных территориях Украины псевдореферендумы об их "присоединении", вывела на новый уровень агрессию.

"И мы намерены заставить Кремль заплатить цену за эту дальнейшую эскалацию. Сегодня мы предлагаем новый пакет жестких санкций против России", – сообщила глава Еврокомиссии.

По ее словам, в восьмом санкционном пакете будут персональные ограничения – расширить планируют перечни и физических, и юридических лиц. Также будет продолжаться введение санкций на торговлю с Россией, в частности, речь идет о ключевых технологиях, необходимых для военной отрасли РФ.

Так, Еврокомиссия предлагает ввести новые запреты, которые лишат российскую экономику доходов на €7 млрд.

"Россия не должна пользоваться европейской научной базой и знаниями. Поэтому мы предлагаем дополнительные запреты на предоставление европейских услуг и запрет для граждан ЕС входить в руководящие органы российских государственных компаний", – написала фон дер Ляйен.

Кроме того, Еврокомиссия в восьмом пакете предусмотрела правовое обоснование ограничения цен на российскую нефть, о котором ранее договорились министры финансов "Группы семи".

"Некоторые развивающиеся страны все еще нуждаются в поставках российской нефти по низким ценам. Это ограничение поможет снизить доходы России и сохранить стабильность мировых энергетических рынков. Мы активизируем наши усилия по пресечению обхода санкций. Поэтому мы добавляем новую категорию, чтобы иметь возможность вносить в список физических лиц, если они обходят наши санкции. Это окажет серьезное сдерживающее воздействие", – добавила она.