Посол ЕС в Украине о санкциях против РФ: Это самые жесткие санкции, которые были применены в отношении государства с ядерным оружием

Из-за введенных ограничений экономика России в 2022 году упадет минимум на 10%, отметил Маасикас Фото: president.gov.ua

Об этом в интервью LIGA.net, опубликованном 27 сентября, заявил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

"Все решения ЕС по внешней политике должны быть поддержаны и приняты единогласно. Разговоры между участниками ЕС продолжаются достаточно интенсивно. Естественно, некие последние эскалационные шаги президента [России Владимира] Путина и руководства Российской Федерации также ускорили нашу работу. Скоро мы увидим результаты нашей работы, я не могу сейчас их прогнозировать", – отметил посол Евросоюза.

По словам Маасикаса, из-за введенных ограничений экономика (ВВП) России в 2022 году упадет минимум на 10%, а инфляция в РФ составит около 22%.

"За все время это самые жесткие санкции, которые были применены в отношении сверхдержавы, государства с ядерным оружием, члена Совбеза ООН. Они очень тяжелые и очень эффективно вредят им [россиянам]", – подчеркнул глава представительства ЕС в Украине.