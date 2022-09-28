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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Посол ЕС в Украине о санкциях против РФ: Это самые жесткие санкции, которые были применены в отношении государства с ядерным оружием

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Из-за введенных ограничений экономика России в 2022 году упадет минимум на 10%, отметил Маасикас
Из-за введенных ограничений экономика России в 2022 году упадет минимум на 10%, отметил Маасикас
Фото: president.gov.ua

В ЕС продолжается дискуссия между членами союза относительного восьмого пакета санкций Евросоюза против России из-за ее вторжения в Украину.

Об этом в интервью LIGA.net, опубликованном 27 сентября, заявил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

"Все решения ЕС по внешней политике должны быть поддержаны и приняты единогласно. Разговоры между участниками ЕС продолжаются достаточно интенсивно. Естественно, некие последние эскалационные шаги президента [России Владимира] Путина и руководства Российской Федерации также ускорили нашу работу. Скоро мы увидим результаты нашей работы, я не могу сейчас их прогнозировать", – отметил посол Евросоюза.

По словам Маасикаса, из-за введенных ограничений экономика (ВВП) России в 2022 году упадет минимум на 10%, а инфляция в РФ составит около 22%.

"За все время это самые жесткие санкции, которые были применены в отношении сверхдержавы, государства с ядерным оружием, члена Совбеза ООН. Они очень тяжелые и очень эффективно вредят им [россиянам]", – подчеркнул глава представительства ЕС в Украине.

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля ряд стран ввели против РФ несколько пакетов санкций. Седьмой санкционный пакет ЕС – последний на данный момент – был официально объявлен 21 июля. Ограничения включает поэтапный отказ от российской нефти и отключение от системы SWIFT некоторых российских банков.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 22 сентября призвал Евросоюз как можно скорее ввести новые санкции против РФ.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 9,3 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – почти 12 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Теги: Россия, Украина, инфляция, санкции, ВВП, экономика, война России против Украины, ограничения, Евросоюз, интервью, Матти Маасикас, посол, ЕС
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