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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ЕС предложили отключить от SWIFT еще четыре российских банка – СМИ

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"Газпромбанк" в числе других банков предлагают отключить от SWIFT
"Газпромбанк" в числе других банков предлагают отключить от SWIFT
Фото: Газпромбанк / Telegram

Польша, страны Балтии и Ирландия предложили новый, более жесткий пакет санкций против России, который включает ограничения в отношении банков и алмазной промышленности. Об этом сообщило издание Euobserver 24 сентября.

Список предложений на девяти страницах был распространен в Брюсселе в пятницу. Авторы призвали расширить список отключенных от международной системы SWIFT банков, включив в него "Газпромбанк", "Альфа-Банк", "Росбанк" и "Тинькофф Банк".

Отмечается, что запрет "Газпромбанка" будет иметь далеко идущие последствия, поскольку именно он осуществляет платежи за экспорт российского газа.

Кроме того, предлагается ввести запрет на покупку, импорт или передачу алмазов российского происхождения.

Также среди предложений – запрет на сотрудничество с Россией в области ядерной энергетики, на передачу наличных банкнот ЕС или США в Россию и на продажу недвижимости россиянам. Кроме того, предлагается ввести запрет на использование технологий российской "Лаборатории Касперского", выполнение IT-работ для российских клиентов, экспорт ряда высокотехнологичных продуктов в Россию.

Пока неизвестно, будут ли приняты эти предложения, однако источники в ЕС считают, что документ может стать дорожной картой дальнейших действий в отношении страны-агрессора.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал новость в своем Telegram, отметив, что группа Ермака – Макфола еще в апреле предлагала отключить от SWIFT топ-30 российских банков.

Контекст:

После вторжения РФ в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников, бизнесменов и их детей.

Санкции также предусматривают отключение ряда банков РФ от международной платежной системы SWIFT. 2 марта от системы отключили банки ВТБ, "Открытие", "Новикомбанк", "Промсвязьбанк", "Банк Россия", "Совкомбанк" и ВЭБ.

В июне был введен новый пакет санкций, по которому от SWIFT отключили "Сбербанк", "Московский кредитный банк" и "Россельхозбанк". В то же время Украина призывает отключить от системы все российские банки.

Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы.

Теги: Россия, санкции, банки, SWIFT, Европейский союз, российская агрессия, война России против Украины
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