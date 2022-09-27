В ЕС предложили отключить от SWIFT еще четыре российских банка – СМИ

"Газпромбанк" в числе других банков предлагают отключить от SWIFT Фото: Газпромбанк / Telegram

Список предложений на девяти страницах был распространен в Брюсселе в пятницу. Авторы призвали расширить список отключенных от международной системы SWIFT банков, включив в него "Газпромбанк", "Альфа-Банк", "Росбанк" и "Тинькофф Банк".

Отмечается, что запрет "Газпромбанка" будет иметь далеко идущие последствия, поскольку именно он осуществляет платежи за экспорт российского газа.

Кроме того, предлагается ввести запрет на покупку, импорт или передачу алмазов российского происхождения.

Также среди предложений – запрет на сотрудничество с Россией в области ядерной энергетики, на передачу наличных банкнот ЕС или США в Россию и на продажу недвижимости россиянам. Кроме того, предлагается ввести запрет на использование технологий российской "Лаборатории Касперского", выполнение IT-работ для российских клиентов, экспорт ряда высокотехнологичных продуктов в Россию.

Пока неизвестно, будут ли приняты эти предложения, однако источники в ЕС считают, что документ может стать дорожной картой дальнейших действий в отношении страны-агрессора.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал новость в своем Telegram, отметив, что группа Ермака – Макфола еще в апреле предлагала отключить от SWIFT топ-30 российских банков.