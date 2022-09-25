В восьмом пакете санкций ЕС против РФ не будет ограничения на нефть – Йозвяк

"Поскольку G7 все еще работает над деталями ограничения цен на нефть, оно, вероятно, не будет включено в немедленный пакет санкций ЕС против России", – говорится в сообщении.

По словам журналиста, скорее всего, новый пакет будет включать санкции на химикаты, технику и сталелитейную продукцию (суммарно на €12 млрд). Также они могут коснуться организаторов незаконных "референдумов" на захваченных Россией территориях Украины.

as the G7 still is working on the details of the oil price cap, it prob won't feature in the immediate EU sanctions package on #Russia. but there will likely be sanctions on chemicals, machinery, steel products (€12 bn worth) + listings a dozen for the "referenda". #Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) September 25, 2022