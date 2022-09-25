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В восьмом пакете санкций ЕС против РФ не будет ограничения на нефть – Йозвяк

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Восьмой пакет санкций ЕС, вероятно, заденет организаторов незаконных референдумов
Восьмой пакет санкций ЕС, вероятно, заденет организаторов незаконных референдумов
Фото: depositphotos.com

Новый восьмой пакет санкций Европейского союза против России, скорее всего, не будет включать ограничение на нефть. Об этом написал 25 сентября в своем Twitter редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк.

"Поскольку G7 все еще работает над деталями ограничения цен на нефть, оно, вероятно, не будет включено в немедленный пакет санкций ЕС против России", – говорится в сообщении.

По словам журналиста, скорее всего, новый пакет будет включать санкции на химикаты, технику и сталелитейную продукцию (суммарно на €12 млрд). Также они могут коснуться организаторов незаконных "референдумов" на захваченных Россией территориях Украины.

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля ряд стран ввели против РФ несколько пакетов санкций. Седьмой санкционный пакет ЕС – последний на данный момент – был официально объявлен 21 июля. Ограничения включает поэтапный отказ от российской нефти и отключение от системы SWIFT некоторых российских банков.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 9,3 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – почти 12 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, санкции, референдум, война, нефть, химия, война России против Украины, ограничения, Рикард Йозвяк
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