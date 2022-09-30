Россия аннексировала оккупированные украинские территории. Путин подписал "договоры" о "присоединении"

В Кремль для "подписания документов" были вызваны главари "ЛДНР" и незаконно назначенные оккупантами "главы" Запорожской и Херсонской областей – Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо соответственно.
Были подписаны "документы" о "вхождении" оккупированных украинских территорий в состав России и о создании новых субъектов РФ.
Кроме того, Путин во время "церемонии аннексии" потребовал от Украины прекратить огонь и сесть за стол переговоров, подчеркнув при этом, что возврат Украине аннексированных территорий предметом переговоров не будет.
"Люди, живущие в Луганске, Донецке, Херсоне и Запорожье (город Запорожье при этом не находится на оккупированной РФ территории. – "ГОРДОН"), становятся нашими гражданами навсегда", – заявил президент страны-оккупанта, апеллируя к юридически ничтожным результатам псевдореферендумов, которые Россия организовала на временно оккупированных украинских территориях.
С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России. Люди "голосовали" под присмотром вооруженных лиц, на улицах и на рынках в палатках, также вооруженные оккупанты ходили с бюллетенями по домам.
Украина и международное сообщество, в том числе ООН, заранее заявили, что не признают результатов этого незаконного голосования и оно не будет иметь никакой юридической силы с точки зрения международного права. Власти Украины подчеркивали, что незаконная аннексия никак не повлияет на планы освобождения страны от российских захватчиков.
Великобритания ввела санкции в связи с "референдумами". Применить ограничения также планируют Канада, Евросоюз.
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что его страна никогда не признает результаты фиктивных референдумов. Грузия и Сербия также осудили проведение псевдореферендумов.