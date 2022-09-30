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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия аннексировала оккупированные украинские территории. Путин подписал "договоры" о "присоединении"

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Путин незаконно аннексировал оккупированные украинские территории, подписав с их "руководителями" соответствующие "договоры" о "вхождении" в состав РФ
Путин незаконно аннексировал оккупированные украинские территории, подписав с их "руководителями" соответствующие "договоры" о "вхождении" в состав РФ
Фото: EPA

Президент России Владимир Путин 30 сентября в Кремле подписал "договоры" о "вхождении" в состав Российской Федерации временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, которые перед этим Россия, вопреки международному праву, признала "независимыми государствами". Трансляцию из Кремля на YouTube провел российский телеканал "Дождь".

В Кремль для "подписания документов" были вызваны главари "ЛДНР" и незаконно назначенные оккупантами "главы" Запорожской и Херсонской областей – Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо соответственно.

Были подписаны "документы" о "вхождении" оккупированных украинских территорий в состав России и о создании новых субъектов РФ.

Кроме того, Путин во время "церемонии аннексии" потребовал от Украины прекратить огонь и сесть за стол переговоров, подчеркнув при этом, что возврат Украине аннексированных территорий предметом переговоров не будет.

"Люди, живущие в Луганске, Донецке, Херсоне и Запорожье (город Запорожье при этом не находится на оккупированной РФ территории. – "ГОРДОН"), становятся нашими гражданами навсегда", – заявил президент страны-оккупанта, апеллируя к юридически ничтожным результатам псевдореферендумов, которые Россия организовала на временно оккупированных украинских территориях.

Контекст:

С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России. Люди "голосовали" под присмотром вооруженных лиц, на улицах и на рынках в палатках, также вооруженные оккупанты ходили с бюллетенями по домам.

Украина и международное сообщество, в том числе ООН, заранее заявили, что не признают результатов этого незаконного голосования и оно не будет иметь никакой юридической силы с точки зрения международного права. Власти Украины подчеркивали, что незаконная аннексия никак не повлияет на планы освобождения страны от российских захватчиков.

Великобритания ввела санкции в связи с "референдумами". Применить ограничения также планируют КанадаЕвросоюз.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что его страна никогда не признает результаты фиктивных референдумовГрузия и Сербия также осудили проведение псевдореферендумов.

Теги: Владимир Путин, Луганская область, Донецкая область, оккупация, Херсонская область, аннексия, Запорожская область, Денис Пушилин, страна-агрессор, российская агрессия, Евгений Балицкий, война России против Украины, Леонид Пасечник, Владимир Сальдо, российские оккупанты
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