Россия аннексировала оккупированные украинские территории. Путин подписал "договоры" о "присоединении"

Путин незаконно аннексировал оккупированные украинские территории, подписав с их "руководителями" соответствующие "договоры" о "вхождении" в состав РФ Фото: EPA

В Кремль для "подписания документов" были вызваны главари "ЛДНР" и незаконно назначенные оккупантами "главы" Запорожской и Херсонской областей – Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо соответственно.

Были подписаны "документы" о "вхождении" оккупированных украинских территорий в состав России и о создании новых субъектов РФ.

Кроме того, Путин во время "церемонии аннексии" потребовал от Украины прекратить огонь и сесть за стол переговоров, подчеркнув при этом, что возврат Украине аннексированных территорий предметом переговоров не будет.

"Люди, живущие в Луганске, Донецке, Херсоне и Запорожье (город Запорожье при этом не находится на оккупированной РФ территории. – "ГОРДОН"), становятся нашими гражданами навсегда", – заявил президент страны-оккупанта, апеллируя к юридически ничтожным результатам псевдореферендумов, которые Россия организовала на временно оккупированных украинских территориях.