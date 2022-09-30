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США никогда не признают претензий России на суверенную территорию Украины – Байден о результатах "референдумов"

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Байден: США работают с союзниками над санкциями, которые должны быть введены после аннексии
Байден: США работают с союзниками над санкциями, которые должны быть введены после аннексии
Фото: ЕРА

Соединенные Штаты Америки не намерены признавать незаконные референдумы, проведенные Россией на оккупированных территориях Украины. Об этом президент США Джо Байден заявил 29 сентября, видео выступления NBC News опубликовал в YouТube.

Байден назвал голосования "абсолютной фикцией" и заявил, что они были сфабрикованы в Москве.

"США – я хочу четко заявить об этом – никогда, никогда, никогда не признают претензии России на суверенную территорию Украины", – сказал он.

Американский президент отметил, что США работают с союзниками над санкциями, которые должны быть введены после того, как РФ объявят об аннексии частей захваченных украинских территорий. 

"Нападение на Украину в погоне за имперскими амбициями является вопиющим, вопиющим нарушением Устава ООН и основных принципов суверенитета и территориальной целостности", – добавил он.

Контекст:

С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России: люди "голосовали" под присмотром вооруженных лиц, на улицах и в палатках на рынках.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни фейковые референдумы на временно оккупированных территориях Украины, ни гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий. В МИД Украины призвали партнеров осудить намерения РФ провести псевдореферендумы и ввести против нее новые санкции.

Главы МИД "Группы семи" заявили, что не признают результатов "референдумов", которые российские оккупанты начали проводить на захваченных украинских территориях. С похожими заявлениями выступили и отдельные страны, в том числе США – президент Джо Байден назвал голосование "бутафорией".

Великобритания ввела санкции в связи с "референдумами". Применить ограничения планируют Канада и Евросоюз.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что его страна никогда не признает результатов фиктивных референдумовГрузия и Сербия также осудили проведение псевдореферендумов. Премьер-министр Италии Марио Драги заверил, что Италия не признает итогов "референдумов" на оккупированных территориях Украины.

29 сентября Путин подписал указы о признании "государственного суверенитета и независимости" Запорожской и Херсонской областей Украины.

Теги: Россия, США, референдум, Джо Байден, аннексия, война России против Украины
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