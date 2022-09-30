США никогда не признают претензий России на суверенную территорию Украины – Байден о результатах "референдумов"

Байден: США работают с союзниками над санкциями, которые должны быть введены после аннексии Фото: ЕРА

Байден назвал голосования "абсолютной фикцией" и заявил, что они были сфабрикованы в Москве.

"США – я хочу четко заявить об этом – никогда, никогда, никогда не признают претензии России на суверенную территорию Украины", – сказал он.

Американский президент отметил, что США работают с союзниками над санкциями, которые должны быть введены после того, как РФ объявят об аннексии частей захваченных украинских территорий.

"Нападение на Украину в погоне за имперскими амбициями является вопиющим, вопиющим нарушением Устава ООН и основных принципов суверенитета и территориальной целостности", – добавил он.