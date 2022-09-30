США никогда не признают претензий России на суверенную территорию Украины – Байден о результатах "референдумов"

Байден назвал голосования "абсолютной фикцией" и заявил, что они были сфабрикованы в Москве.
"США – я хочу четко заявить об этом – никогда, никогда, никогда не признают претензии России на суверенную территорию Украины", – сказал он.
Американский президент отметил, что США работают с союзниками над санкциями, которые должны быть введены после того, как РФ объявят об аннексии частей захваченных украинских территорий.
"Нападение на Украину в погоне за имперскими амбициями является вопиющим, вопиющим нарушением Устава ООН и основных принципов суверенитета и территориальной целостности", – добавил он.
С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России: люди "голосовали" под присмотром вооруженных лиц, на улицах и в палатках на рынках.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни фейковые референдумы на временно оккупированных территориях Украины, ни гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий. В МИД Украины призвали партнеров осудить намерения РФ провести псевдореферендумы и ввести против нее новые санкции.
Главы МИД "Группы семи" заявили, что не признают результатов "референдумов", которые российские оккупанты начали проводить на захваченных украинских территориях. С похожими заявлениями выступили и отдельные страны, в том числе США – президент Джо Байден назвал голосование "бутафорией".
Великобритания ввела санкции в связи с "референдумами". Применить ограничения планируют Канада и Евросоюз.
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что его страна никогда не признает результатов фиктивных референдумов. Грузия и Сербия также осудили проведение псевдореферендумов. Премьер-министр Италии Марио Драги заверил, что Италия не признает итогов "референдумов" на оккупированных территориях Украины.
29 сентября Путин подписал указы о признании "государственного суверенитета и независимости" Запорожской и Херсонской областей Украины.