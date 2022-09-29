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Драги заверил Зеленского, что Италия не признает итогов псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины

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Драги в беседе с Зеленским подтвердил "постоянную поддержку итальянским правительством власти и украинского населения во всех сферах", указали в Совете министров Италии
Драги в беседе с Зеленским подтвердил "постоянную поддержку итальянским правительством власти и украинского населения во всех сферах", указали в Совете министров Италии
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 29 сентября провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Марио Драги.

Об этом сообщил пресс-центр Офиса президента Украины (ОПУ).

Отмечается, что основной темой беседы были организованные РФ фейковые "референдумы" на оккупированных территориях Украины, а также международная реакция на них.

"Они являются ничтожными и не меняют реальности. Территориальная целостность Украины будет восстановлена. И наша реакция на признание Россией их результатов будет очень жесткой", – подчеркнул Зеленский.

Как указали в ОПУ, в ходе разговора политиков был сделан акцент на "необходимости жесткой реакции ведущих государств мира в случае признания Кремлем псевдореферендумов".

Драги заверил, что Италия не признает итогов "референдумов", и "подтвердил постоянную поддержку итальянским правительством власти и украинского населения во всех сферах", сказано в сообщении, опубликованном на сайте Совета министров Италии по итогам беседы премьера с Зеленским.

Среди прочего лидеры двух стран обсудили важность развития системы эффективных гарантий безопасности для Украины, а также оборонную поддержку Киева со стороны Рима.

Зеленский поблагодарил Драги за поддержку Украины на пути евроинтеграции и предоставления стране статуса страны – кандидата в члены ЕС.

"В знак нашей благодарности вы награждены орденом князя Ярослава Мудрого I степени. На Аллее смелости в Киеве среди имен политических лидеров, которые оказывают Украине поддержку с начала полномасштабного вторжения РФ, теперь также есть ваше имя. Надеюсь на возможность встретиться с вами в ближайшее время в Киеве и лично вручить высокое государственное отличие", – подчеркнул президент.

Как сообщили в ОПУ, в ходе разговора были высказаны убеждения в сохранении высокого уровня поддержки Украины Италией и после формирования нового правительства по результатам парламентских выборов.

29 сентября Зеленский также провел телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой. Оба политики обсудили сфальсифицированные российские "референдумы" на оккупированных территориях Украины.

Накануне, 28 сентября, Зеленский провел серию переговоров в рамках координации действий партнеров в ответ на попытки России незаконно аннексировать часть территории Украины – всего шесть звонков за день.

В тот же день Офис генпрокурора Украины объявил о подозрении 16 организаторам псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России: люди "голосовали" под присмотром вооруженных лиц, на улицах и в палатках на рынках.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни фейковые "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины, ни гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий. В МИД Украины призвали партнеров осудить намерения РФ провести псевдореферендумы и ввести против нее новые санкции.

Главы МИД "Группы семи" заявили, что не признают результаты "референдумов", которые российские оккупанты начали проводить на захваченных украинских территориях. С похожими заявлениями выступили и отдельные страны, в том числе США – президент Джо Байден назвал голосование "бутафорией".

Великобритания ввела санкции в связи с "референдумами". Применить ограничения планируют Канада и Евросоюз.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что его страна никогда не признает результаты фиктивных "референдумов"Грузия и Сербия также осудили проведение псевдореферендумов.

30 сентября в Кремле планируют подписать договор о включении в состав РФ оккупированных территорий Украины, сообщил спикер президента России Дмитрий Песков.

Теги: Россия, Украина, Италия, референдум, правительство, переговоры, аннексия, евроинтеграция, Владимир Зеленский, война России против Украины, президент, признание, премьер-министр, Марио Драги, российские оккупанты
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