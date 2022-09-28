Зеленский поздравил лидера партии "Братья Италии" Мелони с победой на выборах. Та пообещала Украине поддержку

"Поздравляем Джорджу Мелони и ее политическую силу с победой на выборах. Ценим постоянную поддержку Украины со стороны Италии в борьбе с российской агрессией. Рассчитываем на плодотворное сотрудничество с новым итальянским правительством", – написал Зеленский.

Вітаємо Джорджу Мелоні @GiorgiaMeloni та її політичну силу з перемогою на виборах. Цінуємо сталу підтримку України з боку Італії в боротьбі з російською агресією. Розраховуємо на плідну співпрацю з новим італійським урядом. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 27, 2022

Мелони ответила на его твит.

"Дорогой Владимир Зеленский, вы знаете, что можете рассчитывать на нашу верную поддержку дела свободы украинского народа. Будьте сильными и сохраняйте непоколебимую веру!" – написала она.

Dear @ZelenskyyUa, you know that you can count on our loyal support for the cause of freedom of Ukrainian people. Stay strong and keep your faith steadfast! * — Giorgia Meloni * * (@GiorgiaMeloni) September 27, 2022

Мелони также ответила, в частности, на поздравление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого. "Давайте вместе защищать наши общие ценности и европейскую безопасность!" – предложила политик.

Thank you @MorawieckiM, let’s defend together our common values and European security! * — Giorgia Meloni * * (@GiorgiaMeloni) September 27, 2022

На выборах, прошедших 25 сентября, победила партия Fratelli d'Italia ("Братья Италии"), лидером которой является Мелони. Политик объявила о победе утром 26 сентября, она, скорее всего, станет новым премьером Италии, сообщил CNN. Американский канал назвал ее "самым ультраправым премьер-министром Италии со времен [фашистского диктатора Италии Бенито] Муссолини".

"Настоящее время" отмечает, что партию Мелони журналисты и СМИ называют "неофашистами или постфашистами (в контексте итальянского фашизма)". "Европейская правда" пишет, что "Братья Италии" сейчас пытаются избавиться имиджа "неофашистов", в частности, поддерживают Украину, против которой ведет войну Россия.