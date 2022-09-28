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Зеленский поздравил лидера партии "Братья Италии" Мелони с победой на выборах. Та пообещала Украине поддержку

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"Можете рассчитывать на нашу верную поддержку дела свободы украинского народа", заявила Мелони
"Можете рассчитывать на нашу верную поддержку дела свободы украинского народа", – заявила Мелони
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил итальянского политика Джорджу Мелони, чья партия "Братья Италии" заняла первое место на внеочередных парламентских выборах. Сообщение он опубликовал в Twitter на украинском и итальянском языках.

"Поздравляем Джорджу Мелони и ее политическую силу с победой на выборах. Ценим постоянную поддержку Украины со стороны Италии в борьбе с российской агрессией. Рассчитываем на плодотворное сотрудничество с новым итальянским правительством", – написал Зеленский.

Мелони ответила на его твит. 

"Дорогой Владимир Зеленский, вы знаете, что можете рассчитывать на нашу верную поддержку дела свободы украинского народа. Будьте сильными и сохраняйте непоколебимую веру!" – написала она. 

Мелони также ответила, в частности, на поздравление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого. "Давайте вместе защищать наши общие ценности и европейскую безопасность!" – предложила политик.

На выборах, прошедших 25 сентября, победила партия Fratelli d'Italia ("Братья Италии"), лидером которой является Мелони. Политик объявила о победе утром 26 сентября, она, скорее всего, станет новым премьером Италии, сообщил CNN. Американский канал назвал ее "самым ультраправым премьер-министром Италии со времен [фашистского диктатора Италии Бенито] Муссолини". 

"Настоящее время" отмечает, что партию Мелони журналисты и СМИ называют "неофашистами или постфашистами (в контексте итальянского фашизма)". "Европейская правда" пишет, что "Братья Италии" сейчас пытаются избавиться имиджа "неофашистов", в частности, поддерживают Украину, против которой ведет войну Россия. 

Контекст:

В июле в Италии возник политический кризис. Партия "Движение пяти звезд", которая входила в коалицию, 14 июля бойкотировала голосование о доверии правительству. Тогдашний премьер-министр Марио Драги подал в отставку, но президент страны Серджо Маттарелла не принял ее и предложил выступить в парламенте еще раз.

20 июля Сенат Италии выразил доверие кабинету Драги. За доверие проголосовали 95 сенаторов, против были 35. Всего на заседании присутствовали 192 сенатора, но в голосовании приняли участие 133. Члены трех крупнейших партий "Движение пяти звезд", "Вперед, Италия" и "Лига", которые входят в коалицию, не приняли участия в голосовании.

Драги подал в отставку второй раз. Маттарелла принял ее и назначил внеочередные парламентские выборы.


Теги: Польша, выборы, Италия, политика, Владимир Зеленский, голосование, поздравление, Матеуш Моравецкий
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