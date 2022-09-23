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Берлускони: Путина подтолкнули к вторжению в Украину, он хотел поставить во главе Киева "порядочных людей"

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Я вообще не понял, почему российские войска рассредоточились по Украине, а не остались вокруг Киева Берлускони
Я вообще не понял, почему российские войска рассредоточились по Украине, а не остались вокруг Киева – Берлускони
Фото: ЕРА

Президент России Владимир Путин начал вторжение в Украину не по собственной инициативе. Такое заявление 22 сентября сделал бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони в эфире политического шоу Porta a Porta на общественном телеканале RAI.

По его словам, Путина "подтолкнули" к началу войны. При этом сам Берлускони называет ее, как и оккупанты, "специальной военной операцией".

"Российский народ, его партия, его министры подтолкнули Путина к проведению этой специальной операции", – сказал он.

План РФ состоял в том, чтобы захватить Киев за неделю, заменить действующего президента Владимира Зеленского "правительством порядочных людей" и уйти "еще через неделю", рассказал журналистам политик.

"Я вообще не понял, почему российские войска рассредоточились по Украине, хотя, по моему мнению, они должны были оставаться только вокруг Киева", – добавил он.

Слова Берлускони, который сейчас ведет избирательную кампанию во главе партии Forza Italia и принадлежит к правой коалиции, вызвали гневную реакцию политического истеблишмента в стране, написало Reuters.

Лидер левоцентристской Демократической партии Энрико Летта заявил, что в случае победы Forza Italia на выборах "самым счастливым человеком будет Путин".

Глава центристов Карло Календа, еще один конкурент Берлускони на выборах, сказал, что в интервью тот звучал "как путинский генерал".

Столкнувшись с массовым осуждением, 23 сентября Берлускони опубликовал в Twitter заявление, что его слова были поняты "слишком просто" и он, на самом деле, осуждает войну.

"Нужно смотреть все интервью целиком, а не трактовать одну фразу, чрезмерно ее упрощая, чтобы понять, о чем мои мысли, которые давно известны. Агрессия против Украины неоправданна и неприемлема, позиция Forza Italia ясна: мы всегда будем с ЕС и НАТО", – написал он.

Контекст:

Берлускони почти во всех интервью восхваляет личные качества Путина. В январе 2013 года в интервью Euronews он сказал, что у него "братские отношения с Путиным". "Я думаю, что он - лучший в мире политик в наши дни", – заявил он.

В июне 2015 года Путин принимал Берлускони в России. После этого визита итальянский миллиардер заявил, что Путин предлагал ему российское гражданство и пост министра экономики.

9 апреля 2022 года Берлускони заявил о своем "разочаровании" в Путине. В частности, он заявил, что "Россия не может отрицать свою ответственность" за "настоящие военные преступления", которые совершаются против мирных граждан в Буче Киевской области и других городах Украины.

20 мая во время митинга сторонников своей партии Берлускони заявил, что Европа должна вынудить Киев принять требования РФ для прекращения войны. "Я считаю, что объединенная Европа должна внести мирное предложение, пытаясь заставить украинцев принять требования Путина", – заявил политик.

В августе Берлускони снова заявил, что "глубоко разочарован" в Путине.

7 сентября он объявил, что хотел бы вместе с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель "попытаться убедить и быть посредником, чтобы положить конец конфликту между Украиной и Россией". Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал эту инициативу странной. "Предложения определенных деятелей стать посредниками между Украиной и Россией следует рассматривать как попытку использовать тему Украины для реанимации имени в своих странах", – сказал Подоляк. 

Теги: Россия, Владимир Путин, Италия, Сильвио Берлускони, война России против Украины
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