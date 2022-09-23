Берлускони: Путина подтолкнули к вторжению в Украину, он хотел поставить во главе Киева "порядочных людей"

Я вообще не понял, почему российские войска рассредоточились по Украине, а не остались вокруг Киева – Берлускони Фото: ЕРА

По его словам, Путина "подтолкнули" к началу войны. При этом сам Берлускони называет ее, как и оккупанты, "специальной военной операцией".

"Российский народ, его партия, его министры подтолкнули Путина к проведению этой специальной операции", – сказал он.

План РФ состоял в том, чтобы захватить Киев за неделю, заменить действующего президента Владимира Зеленского "правительством порядочных людей" и уйти "еще через неделю", рассказал журналистам политик.

"Я вообще не понял, почему российские войска рассредоточились по Украине, хотя, по моему мнению, они должны были оставаться только вокруг Киева", – добавил он.

Слова Берлускони, который сейчас ведет избирательную кампанию во главе партии Forza Italia и принадлежит к правой коалиции, вызвали гневную реакцию политического истеблишмента в стране, написало Reuters.

Лидер левоцентристской Демократической партии Энрико Летта заявил, что в случае победы Forza Italia на выборах "самым счастливым человеком будет Путин".

Глава центристов Карло Календа, еще один конкурент Берлускони на выборах, сказал, что в интервью тот звучал "как путинский генерал".

Столкнувшись с массовым осуждением, 23 сентября Берлускони опубликовал в Twitter заявление, что его слова были поняты "слишком просто" и он, на самом деле, осуждает войну.

"Нужно смотреть все интервью целиком, а не трактовать одну фразу, чрезмерно ее упрощая, чтобы понять, о чем мои мысли, которые давно известны. Агрессия против Украины неоправданна и неприемлема, позиция Forza Italia ясна: мы всегда будем с ЕС и НАТО", – написал он.