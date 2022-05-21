Берлускони считает, что Европа должна "заставить" Украину принять требования Путина для прекращения войны

Он сказал, что мир "должен быть достигнут как можно скорее".
"Я считаю, что объединенная Европа должна внести мирное предложение, пытаясь заставить украинцев принять требования Путина", – заявил политик.
Берлускони также заявил, что санкции западных стран плохо повлияли на экономику РФ, но также "навредили" Италии.
Кроме этого, политик выступил против поставок Украине западного оружия.
"Послать оружие – значит быть союзником, мы тоже воюем", – сказал он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В июне 2015 года Путин принимал Берлускони в России. После этого визита итальянский миллиардер заявил, что Путин предлагал ему российское гражданство и пост министра экономики.
9 апреля 2022 года Берлускони заявил о своем "разочаровании" в Путине. В частности, он заявил, что "Россия не может отрицать свою ответственность" за "настоящие военные преступления", которые совершаются против мирных граждан в Буче Киевской области и других городах Украины.
Издание La Repubblica 19 мая сообщило, что министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо представил генсекретарю ООН Антониу Гутерришу "план мира", состоящий из четырех шагов. Он предусматривает полную автономию Крыма, Донбасса, прекращение огня и вывод российских войск по крайней мере на позиции до 24 февраля 2022 года, а также проведение переговоров о будущем международном статусе Украины, в том числе о ее возможном нейтралитете при наличии международных гарантий и подготовке к вступлению в ЕС.
В МИД Украины заявили, что изучают план, предложенный Италией.