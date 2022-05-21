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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Берлускони считает, что Европа должна "заставить" Украину принять требования Путина для прекращения войны

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Берлускони выступил против поставок Украине западного оружия
Берлускони выступил против поставок Украине западного оружия
Фото: EPA

Лидер итальянской партии Forza Italia, бывший премьер-министр страны Сильвио Берлускони считает, что Европа должна "заставить" Украину принять требования президента РФ Владимира Путина для прекращения войны. Об этом он сказал 20 мая во время митинга сторонников своей партии, пишет Corriere Della Sera.

Он сказал, что мир "должен быть достигнут как можно скорее".

"Я считаю, что объединенная Европа должна внести мирное предложение, пытаясь заставить украинцев принять требования Путина", – заявил политик.

Берлускони также заявил, что санкции западных стран плохо повлияли на экономику РФ, но также "навредили" Италии.

Кроме этого, политик выступил против поставок Украине западного оружия. 

"Послать оружие – значит быть союзником, мы тоже воюем", – сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

В июне 2015 года Путин принимал Берлускони в России. После этого визита итальянский миллиардер заявил, что Путин предлагал ему российское гражданство и пост министра экономики.

9 апреля 2022 года Берлускони заявил о своем "разочаровании" в Путине. В частности, он заявил, что "Россия не может отрицать свою ответственность" за "настоящие военные преступления", которые совершаются против мирных граждан в Буче Киевской области и других городах Украины.

Контекст:

Издание La Repubblica 19 мая сообщило, что министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо представил генсекретарю ООН Антониу Гутерришу "план мира", состоящий из четырех шагов. Он предусматривает полную автономию Крыма, Донбасса, прекращение огня и вывод российских войск по крайней мере на позиции до 24 февраля 2022 года, а также проведение переговоров о будущем международном статусе Украины, в том числе  о ее возможном нейтралитете при наличии международных гарантий и подготовке к вступлению в ЕС. 

В МИД Украины заявили, что изучают план, предложенный Италией.

Теги: Россия, Украина, Италия, Сильвио Берлускони, война России против Украины
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