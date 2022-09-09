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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Попытка использовать тему Украины для реанимации имени". В ОП назвали странным предложение Берлускони стать посредником между Украиной и РФ

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Подоляк (на фото) о предложении Берлускони: Чтобы что?
Подоляк (на фото) о предложении Берлускони: Чтобы что?
Фото: president.gov.ua

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает "странным" заявление бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони о том, что они вместе с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель могли бы быть посредниками в переговорах о мире между Украиной и РФ. Об этом Подоляк написал в Twitter 8 сентября.

Берлускони в эфире итальянского ток-шоу Porta a Porta 7 сентября заявил, что хотел бы вместе с Меркель "попытаться убедить и быть посредником, чтобы положить конец конфликту между Украиной и Россией", сообщила газета Corriere Della Sera.

"Странные предложения определенных деятелей стать посредниками между Украиной и Россией следует рассматривать как попытку использовать тему Украины для реанимации имени в своих странах", – написал Подоляк.

Он подчеркнул, что посредники должны обладать "доверием, авторитетом, актуальностью".

"Ни у Берлускони, ни у Меркель этого точно нет. Чтобы что?" – спросил советник главы ОП. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В июне 2015 года Путин принимал Берлускони в России. После этого визита итальянский миллиардер заявил, что Путин предлагал ему российское гражданство и пост министра экономики.

9 апреля 2022 года Берлускони заявил о своем "разочаровании" в Путине. В частности, он заявил, что "Россия не может отрицать свою ответственность" за "настоящие военные преступления", которые совершаются против мирных граждан в Буче Киевской области и других городах Украины.

20 мая во время митинга сторонников своей партии Берлускони заявил, что Европа должна вынудить Киев принять требования РФ для прекращения войны."Я считаю, что объединенная Европа должна внести мирное предложение, пытаясь заставить украинцев принять требования Путина", – заявил политик.

В августе Берлускони в преддверии выборов в парламент снова заявил, что "глубоко разочарован" в Путине.

Теги: Ангела Меркель, Италия, переговоры, Сильвио Берлускони, война России против Украины, Михаил Подоляк
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