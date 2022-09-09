"Попытка использовать тему Украины для реанимации имени". В ОП назвали странным предложение Берлускони стать посредником между Украиной и РФ

Подоляк (на фото) о предложении Берлускони: Чтобы что? Фото: president.gov.ua

Берлускони в эфире итальянского ток-шоу Porta a Porta 7 сентября заявил, что хотел бы вместе с Меркель "попытаться убедить и быть посредником, чтобы положить конец конфликту между Украиной и Россией", сообщила газета Corriere Della Sera.

"Странные предложения определенных деятелей стать посредниками между Украиной и Россией следует рассматривать как попытку использовать тему Украины для реанимации имени в своих странах", – написал Подоляк.

Он подчеркнул, что посредники должны обладать "доверием, авторитетом, актуальностью".

"Ни у Берлускони, ни у Меркель этого точно нет. Чтобы что?" – спросил советник главы ОП.

Дивні пропозиції певних діячів стати посередниками між * та * варто розглядати як спробу використати тему * для реанімації імені у своїх країнах. Будь-який посередник мусить мати довіру, авторитет, актуальність. Ані Берлусконі, ані Меркель цього точно не мають. Щоб що? — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 8, 2022

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