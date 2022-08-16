Берлускони перед выборами в парламент заявил, что снова "глубоко разочарован" Путиным

Издание отмечает, что Берлускони давно дружит с Путиным и отдыхал на его даче, а в начале месяца экс-премьеру пришлось опровергать сообщения СМИ о его встречах с послом России в Италии. Кроме того, партия "Лига" с которой объединилась в коалицию партия Берлускони Forza Italia, с 2017 года находится в тесном сотрудничестве с путинской "Единой Россией".
До сих пор его критика вторжения в Украину была "приглушенной", пишет Politico. Но теперь Берлускони недвусмысленно осудил бывшего друга.
"Сегодня Россия, напав на Украину, нарушила международное право и принесла болезненную войну в сердце Европы", – сказал он.
Оглядываясь назад, когда он был премьер-министром, Берлускони утверждает, что работал над улучшением отношений между Россией и Западом. По его словам, РФ могла стать "партнером и доверенным собеседником" НАТО.
Сегодня политик заявляет, что "глубоко разочарован" Путиным, уточняя, что не будет участвовать ни в каком правительстве, если не будет абсолютно уверен в его лояльности к Европе и Западу.
"Мы выступаем за Европу, за Запад, за НАТО, с либеральной демократией в качестве нашего единственного ориентира", – добавил он.
В июне 2015 года Путин принимал Берлускони в России. После этого визита итальянский миллиардер заявил, что Путин предлагал ему российское гражданство и пост министра экономики.
9 апреля 2022 года Берлускони заявил о своем "разочаровании" в Путине. В частности, он заявил, что "Россия не может отрицать свою ответственность" за "настоящие военные преступления", которые совершаются против мирных граждан в Буче Киевской области и других городах Украины.
20 мая во время митинга сторонников своей партии Берлускони заявил, что Европа должна вынудить Киев принять требования РФ для прекращения войны."Я считаю, что объединенная Европа должна внести мирное предложение, пытаясь заставить украинцев принять требования Путина", – заявил политик.