Берлускони перед выборами в парламент заявил, что снова "глубоко разочарован" Путиным

Издание отмечает, что Берлускони давно дружит с Путиным и отдыхал на его даче, а в начале месяца экс-премьеру пришлось опровергать сообщения СМИ о его встречах с послом России в Италии. Кроме того, партия "Лига" с которой объединилась в коалицию партия Берлускони Forza Italia, с 2017 года находится в тесном сотрудничестве с путинской "Единой Россией".

До сих пор его критика вторжения в Украину была "приглушенной", пишет Politico. Но теперь Берлускони недвусмысленно осудил бывшего друга.

"Сегодня Россия, напав на Украину, нарушила международное право и принесла болезненную войну в сердце Европы", – сказал он.

Оглядываясь назад, когда он был премьер-министром, Берлускони утверждает, что работал над улучшением отношений между Россией и Западом. По его словам, РФ могла стать "партнером и доверенным собеседником" НАТО.

Сегодня политик заявляет, что "глубоко разочарован" Путиным, уточняя, что не будет участвовать ни в каком правительстве, если не будет абсолютно уверен в его лояльности к Европе и Западу.

"Мы выступаем за Европу, за Запад, за НАТО, с либеральной демократией в качестве нашего единственного ориентира", – добавил он.