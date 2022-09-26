В Италии на парламентских выборах побеждает партия, лидера которой СМИ назвали "самым правым премьером со времен Муссолини"

"Лига" Маттео Сальвини получила 8,9% голосов, партия Forza Italia ("Вперед, Италия") Сильвио Берлускони набрала 8,3%. Эти три политсилы составляют правоцентристскую коалицию и, согласно прогнозу канала RAI, получат большинство в обеих палатах парламента – от 114 до 126 из 200 мандатов в Сенате и не менее 232 из 400 мандатов в нижней палате.

Коалиция левоцентристских партий набрала в общем 26,1%, партия "Движение пяти звезд", которая выдвигалась отдельно от коалиций, получила поддержку 15,5% избирателей.

Мелони объявила о победе утром 26 сентября, она, скорее всего, станет новым премьером Италии, сообщил CNN. Американский канал назвал ее "самым ультраправым премьер-министром Италии со времен [фашистского диктатора Италии Бенито] Муссолини".

"Настоящее время" отмечает, что партию Мелони журналисты и СМИ называют "неофашистами или постфашистами (в контексте итальянского фашизма)". По оценке медиа, нынешние взгляды "Братьев Италии" довольно радикальны даже для правых партий, но не выходят за рамки национал-консервативных и традиционалистских. "Девиз партии: "Бог, страна и семья" – описывает их довольно точно", – говорится в заметке.

"Европейская правда" пишет, что "Братья Италии" сейчас пытаются избавиться имиджа "неофашистов", в частности поддерживают Украину, против которой ведет войну Россия.