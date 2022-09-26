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В Италии на парламентских выборах побеждает партия, лидера которой СМИ назвали "самым правым премьером со времен Муссолини"

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Джорджа Мелони, вероятно, станет новым премьером Италии
Джорджа Мелони, вероятно, станет новым премьером Италии
Фото: ЕРА

В Италии на внеочередных парламентских выборах побеждает партия Fratelli d'Italia ("Братья Италии"), лидером которой является Джорджа Мелони. Политсила набрала, по предварительным результатам, 26% голосов, сообщает La Repubblica.

"Лига" Маттео Сальвини получила 8,9% голосов, партия Forza Italia ("Вперед, Италия") Сильвио Берлускони набрала 8,3%. Эти три политсилы составляют правоцентристскую коалицию и, согласно прогнозу канала RAI, получат большинство в обеих палатах парламента – от 114 до 126 из 200 мандатов в Сенате и не менее 232 из 400 мандатов в нижней палате. 

Коалиция левоцентристских партий набрала в общем 26,1%, партия "Движение пяти звезд", которая выдвигалась отдельно от коалиций, получила поддержку 15,5% избирателей. 

Мелони объявила о победе утром 26 сентября, она, скорее всего, станет новым премьером Италии, сообщил CNN. Американский канал назвал ее "самым ультраправым премьер-министром Италии со времен [фашистского диктатора Италии Бенито] Муссолини". 

"Настоящее время" отмечает, что партию Мелони журналисты и СМИ называют "неофашистами или постфашистами (в контексте итальянского фашизма)". По оценке медиа, нынешние взгляды "Братьев Италии" довольно радикальны даже для правых партий, но не выходят за рамки национал-консервативных и традиционалистских. "Девиз партии: "Бог, страна и семья" – описывает их довольно точно", – говорится в заметке. 

"Европейская правда" пишет, что "Братья Италии" сейчас пытаются избавиться имиджа "неофашистов", в частности поддерживают Украину, против которой ведет войну Россия. 

Контекст:

В июле в Италии возник политический кризис. Партия "Движение пяти звезд", которая входила в коалицию, 14 июля бойкотировала голосование о доверии правительству. Тогдашний премьер-министр Марио Драги подал в отставку, но президент страны Серджо Маттарелла не принял ее и предложил выступить в парламенте еще раз.

20 июля Сенат Италии выразил доверие кабинету Драги. За доверие проголосовали 95 сенаторов, против были 35. Всего на заседании присутствовали 192 сенатора, но в голосовании приняли участие 133. Члены трех крупнейших партий "Движение пяти звезд", "Вперед, Италия" и "Лига", которые входят в коалицию, не приняли участия в голосовании.

Драги подал в отставку второй раз. Маттарелла принял ее и назначил внеочередные парламентские выборы.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: выборы, Италия, правительство, Сильвио Берлускони, парламент, премьер-министр, Маттео Сальвини, Марио Драги
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