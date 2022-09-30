Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего: Мы контролируем ситуацию. Все будет Украина

Зеленский назвал темы, которые обсуждались во время заседания ставки верховного главнокомандующего Фото: president.gov.ua

"Во-первых, заслушали доклады командующих войсками оперативных направлений. Во-вторых, рассмотрели дальнейший план освобождения наших территорий. В третьих, проанализировали возможные действия противника в ближайшей перспективе", – рассказал президент Украины.

Кроме того, на заседании ставки проработали вопросы обеспечения оружием и боеприпасами нашей армии по наиболее горячим направлениям, добавил глава государства.

"Мы контролируем ситуацию. Все будет Украина", – подытожил Зеленский.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов 29 сентября сообщал, что 30 сентября перед уже срочным заседанием СНБО состоится заседание ставки верховного главнокомандующего. На заседании СНБО он анонсировал "важные, фундаментальные решения".

О том, что президент Зеленский созывает на 30 сентября срочное заседание СНБО, днем 29 сентября без подробностей сообщил его секретарь президента Сергей Никифоров. В вечернем обращении глава государства подтвердил эту информацию и вслед за Даниловым пообещал, что "будут решения".

30 сентября в Кремле президент РФ Владимир Путин планирует подписать документы о незаконной аннексии оккупированных территорий Украины. Власти Украины неоднократно заявляли, что это никак не повлияет на планы освобождения страны от российских захватчиков.