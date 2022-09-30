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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего: Мы контролируем ситуацию. Все будет Украина

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Зеленский назвал темы, которые обсуждались во время заседания ставки верховного главнокомандующего
Зеленский назвал темы, которые обсуждались во время заседания ставки верховного главнокомандующего
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 30 сентября сообщил в Telegram, что заседание ставки верховного главнокомандующего 30 сентября было посвящено текущим военным вопросам и планам дальнейшего освобождения украинских территорий.

"Во-первых, заслушали доклады командующих войсками оперативных направлений. Во-вторых, рассмотрели дальнейший план освобождения наших территорий. В третьих, проанализировали возможные действия противника в ближайшей перспективе", – рассказал президент Украины.

Кроме того, на заседании ставки проработали вопросы обеспечения оружием и боеприпасами нашей армии по наиболее горячим направлениям, добавил глава государства.

"Мы контролируем ситуацию. Все будет Украина", – подытожил Зеленский.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов 29 сентября сообщал, что 30 сентября перед уже срочным заседанием СНБО состоится заседание ставки верховного главнокомандующего. На заседании СНБО он анонсировал "важные, фундаментальные решения".

О том, что президент Зеленский созывает на 30 сентября срочное заседание СНБО, днем 29 сентября без подробностей сообщил его секретарь президента Сергей Никифоров. В вечернем обращении глава государства подтвердил эту информацию и вслед за Даниловым пообещал, что "будут решения".

30 сентября в Кремле президент РФ Владимир Путин планирует подписать документы о незаконной аннексии оккупированных территорий Украины. Власти Украины неоднократно заявляли, что это никак не повлияет на планы освобождения страны от российских захватчиков.

Контекст:

В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Зеленский сообщил, что на востоке Украины освобождены около 9 тыс. км² территории16 сентября он заявил, что говорить о завершающей фазе войны еще рано, однако наступление, по словам президента, идет успешно.

Теги: Владимир Путин, Украина, СНБО, Кремль, оккупация, Вооруженные силы Украины, агрессия, аннексия, Владимир Зеленский, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, наступление, война России против Украины, Алексей Данилов, российские оккупанты, деоккупация, контрнаступление
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