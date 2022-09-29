Зеленский: Украина победит в войне, потому что мы – на своей земле, на нашей стороне – правда

"Украина продолжит обороняться и победит в этой войне, развязанной против нас. Потому что мы – на своей земле. На нашей стороне – правда. И с нами весь цивилизованный мир. Мы воюем за то, что истинно для любого народа на планете – за жизнь и свободу, за право на счастье для всех наших семей, для всех наших детей", – сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что "Россия осталась одна, уже изолирована и будет осуждена за эту войну".
"Всякий, поднявший оружие против истины, поднимает его на свою погибель", – в Кремле, похоже, не знают этих слов имама Шамиля. Но эти его слова должны знать на Кавказе. Их должны услышать в Сибири и на всех других землях, с которых отправляют людей на эту войну", – объяснил Зеленский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с целью неких "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
По состоянию на 29 сентября оккупационная армия потеряла в Украине убитыми, по данным Генштаба ВСУ, 58 580 человек личного состава.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек.
В отдаленных населенных пунктах РФ мобилизации подлежит все мужское население определенной возрастной категории, без боевого опыта и опыта прохождения военной службы, сообщал Генштаб ВСУ. Российские СМИ писали, что мобилизуют даже людей с инвалидностью и хроническими заболеваниями.
После объявления Путиным мобилизации тысячи россиян решили уехать из страны. В несколько раз выросли цены на авиабилеты из РФ. На автомобильных КПП на границе России с рядом стран возникли пробки из-за большого количества желающих уехать. В частности, большие скопления машин наблюдались на границе с Финляндией, Монголией, Казахстаном, Грузией.
В ряде регионов России, в том числе в Дагестане, прошли акции протеста против мобилизации, в их ходе происходили столкновения протестующих с силовиками.
29 сентября в Генштабе ВСУ сообщили, что, по их данным, в России с 21 сентября мобилизовали уже 100 тыс. человек.