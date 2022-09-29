Зеленский: Украина победит в войне, потому что мы – на своей земле, на нашей стороне – правда

Зеленский: Россия осталась одна, уже изолирована и будет осуждена за эту войну Фото: EPA

"Украина продолжит обороняться и победит в этой войне, развязанной против нас. Потому что мы – на своей земле. На нашей стороне – правда. И с нами весь цивилизованный мир. Мы воюем за то, что истинно для любого народа на планете – за жизнь и свободу, за право на счастье для всех наших семей, для всех наших детей", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что "Россия осталась одна, уже изолирована и будет осуждена за эту войну".

"Всякий, поднявший оружие против истины, поднимает его на свою погибель", – в Кремле, похоже, не знают этих слов имама Шамиля. Но эти его слова должны знать на Кавказе. Их должны услышать в Сибири и на всех других землях, с которых отправляют людей на эту войну", – объяснил Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)