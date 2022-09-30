Зеленский: Завтра состоится специальное заседание СНБО. Будут решения

"Завтра состоится специальное заседание СНБО, которое я созвал. Будут решения. И мы знаем, как реагировать на какие-либо российские действия", – сказал он.
Президент также рассказал об итогах четверга.
"Сегодня удалось обеспечить освобождение еще шести наших граждан из российского плена. Я благодарю всех, кто обеспечивает эту работу! Сегодня есть новые результаты на передовой. Сегодня получили дополнительные элементы помощи партнерам. Так будет и дальше. Завтра еще один день нашей борьбы, еще один день на пути к победе. Будет ли он особенным для нас? Этот день станет еще одним, который приблизит нас к безопасности и миру. До восстановления нашей территориальной целостности. Потому что ради этого воюют и работают миллионы украинцев", – заявил Зеленский.
О том, что президент Украины Владимир Зеленский созывает на 30 сентября срочное заседание СНБО, днем 29 сентября без подробностей сообщил его секретарь президента Сергей Никифоров.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что 30 сентября перед уже анонсированным срочным заседанием СНБО состоится заседание ставки верховного главнокомандующего. Он анонсировал "важные фундаментальные решения".