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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Состоялся очередной обмен пленными – Ермак

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Шесть украинских военнопленных вернулись домой
Шесть украинских военнопленных вернулись домой
Фото: Андрій Єрмак / Telegram

Украина вернула из российского плена шесть своих граждан, среди которых морпехи и гражданские. Об этом 29 сентября сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.

"Итак, еще больше наших – дома. Состоялся очередной обмен пленными. Мы вернули шестерых наших людей – четырех морпехов и двух гражданских. Офицеры – Булахов Алексей и Костенко Николай. Солдаты – Герасименко Людмила и Иван Земляной. Гражданские – Андруша Виктория и Майборода Яна", – написал он.

Ермак сказал, что Андрушу Викторию 27 марта российские солдаты забрали из дома, потому что в телефоне девушки нашли данные о вражеской технике, которые она передавала ВСУ. Впоследствии ее отвезли в РФ и держали в Курском СИЗО.

"Майборода Яна оказалась в плену из-за того, что в ее телефоне нашли фотографии техники россиян на территории Чернобыльской зоны", – рассказал он историю девушки.

Контекст:

Общее число украинских военных, которые находятся в плену у россиян, украинские власти не называли, но президент Украины Владимир Зеленский говорил, что на подконтрольную оккупантам территорию только с "Азовстали" вывели 2,5 тыс. украинских воинов, вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук 20 июня рассказывала, что Россия удерживает в плену более 1,5 тыс. гражданских украинцев, но официально через Красный Крест оккупанты подтвердили наличие всего 120 пленных гражданских.

21 сентября Украина и Россия провели самый масштабный с момента начала вторжения РФ обмен пленными. Из плена освободили 215 военнослужащих, защищавших Украину, в том числе 10 иностранцев. Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными опубликовал полный список украинцев, которых удалось вернуть из российского плена в результате этого обмена.

России передали 55 российских военных и подозреваемого в госизмене народного депутата Украины, кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука. Его обменяли на 200 украинских защитников. Обмен проходил на локациях в нескольких странах, в частности в Черниговской области в Украине, Саудовской Аравии и Турции.

Теги: Россия, Украина, СИЗО, Чернобыль, война России против Украины, обмен пленными, Андрей Ермак
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