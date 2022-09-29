Состоялся очередной обмен пленными – Ермак

"Итак, еще больше наших – дома. Состоялся очередной обмен пленными. Мы вернули шестерых наших людей – четырех морпехов и двух гражданских. Офицеры – Булахов Алексей и Костенко Николай. Солдаты – Герасименко Людмила и Иван Земляной. Гражданские – Андруша Виктория и Майборода Яна", – написал он.

Ермак сказал, что Андрушу Викторию 27 марта российские солдаты забрали из дома, потому что в телефоне девушки нашли данные о вражеской технике, которые она передавала ВСУ. Впоследствии ее отвезли в РФ и держали в Курском СИЗО.

"Майборода Яна оказалась в плену из-за того, что в ее телефоне нашли фотографии техники россиян на территории Чернобыльской зоны", – рассказал он историю девушки.