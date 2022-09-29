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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Данилов: Количество россиян, желающих сдаться в плен, будет только увеличиваться

Данилов считает, что объявленная в РФ мобилизация не повлияет на ситуацию на фронтах в Украине
Данилов считает, что объявленная в РФ мобилизация не повлияет на ситуацию на фронтах в Украине
Фото: president.gov.ua

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов пообещал корректное отношение со стороны ВСУ к российским оккупантам, в том числе вновь мобилизованным, которые решал сдаться в плен. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Настоящее время", опубликованном 28 сентября.

Данилов подтвердил информацию о том, что мобилизованные россияне уже сейчас звонят на горячую линию, открытую украинским Главным управлением разведки Минобороны Украины и спрашивают, как правильно сдаться в плен.

"Действительно открыта горячая линия. И количество россиян, желающих сдаться в плен, будет только увеличиваться... Есть довольно простая процедура. Могу сказать, что на харьковском и херсонском направлениях российские военные договариваются (о сдаче в плен. – "ГОРДОН"). Как только вы выбросили белый флаг, добрались к нашим подразделениям без оружия и подняли руки вверх, к вам сразу отношение абсолютно корректное", – отметил он.

Секретарь СНБО уточнил, что российских пленных обыскивают, проводят беседу, после этого они переходят в статус военнопленных.

"На военнопленных распространяются все конвенции, которых наша страна придерживается от начала и до конца", – подчеркнул он.

Данилов убежден, что в целом на ситуацию на фронте российская мобилизация не повлияет, а в случае необходимости ВСУ смогут быстро нарастить резервы.

"Дело в том, что мы находимся у себя дома, защищаем свою страну. Не знаю, что здесь делают россияне, но у нас другая ситуация... Нужен ли нам дополнительный призыв? У нас очереди в военкоматы будут стоять через полчаса после того, как мы объявим, что нам нужны дополнительные военные для защиты страны", – сказал он.

Контекст:

Утром 21 сентября президент РФ Владимир Путин в видеообращении заявил, что подписал указ об объявлении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. В этой же речи он заявил о готовности применить ядерное оружие.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 21 сентября уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. 22 сентября "Новая газета. Европа" написала, что в засекреченном пункте указа о мобилизации может фигурировать совсем другая цифра – 1 млн человек. По информации источников "Медузы" план по мобилизации еще больше – 1,2 млн человек.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 21 сентября подчеркнул, что никакие заявления военно-политического руководства страны-агрессора России не повлияют на готовность Украины бороться за свою свободу. "Мы уничтожим всех, кто с оружием придет на нашу землю", – заявил он.

В американском Институте исследования войны (ISW) 22 сентября спрогнозировали, что российская мобилизация не изменит ход войны в этом году и не лишит Украину возможности освободить большую часть территории до зимы.

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