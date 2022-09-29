Данилов: Количество россиян, желающих сдаться в плен, будет только увеличиваться

Данилов считает, что объявленная в РФ мобилизация не повлияет на ситуацию на фронтах в Украине Фото: president.gov.ua

Данилов подтвердил информацию о том, что мобилизованные россияне уже сейчас звонят на горячую линию, открытую украинским Главным управлением разведки Минобороны Украины и спрашивают, как правильно сдаться в плен.

"Действительно открыта горячая линия. И количество россиян, желающих сдаться в плен, будет только увеличиваться... Есть довольно простая процедура. Могу сказать, что на харьковском и херсонском направлениях российские военные договариваются (о сдаче в плен. – "ГОРДОН"). Как только вы выбросили белый флаг, добрались к нашим подразделениям без оружия и подняли руки вверх, к вам сразу отношение абсолютно корректное", – отметил он.

Секретарь СНБО уточнил, что российских пленных обыскивают, проводят беседу, после этого они переходят в статус военнопленных.

"На военнопленных распространяются все конвенции, которых наша страна придерживается от начала и до конца", – подчеркнул он.

Данилов убежден, что в целом на ситуацию на фронте российская мобилизация не повлияет, а в случае необходимости ВСУ смогут быстро нарастить резервы.

"Дело в том, что мы находимся у себя дома, защищаем свою страну. Не знаю, что здесь делают россияне, но у нас другая ситуация... Нужен ли нам дополнительный призыв? У нас очереди в военкоматы будут стоять через полчаса после того, как мы объявим, что нам нужны дополнительные военные для защиты страны", – сказал он.