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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский созывает на завтра срочное заседание СНБО

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Президент Украины созывает заседание СНБО на 30 сентября
Президент Украины созывает заседание СНБО на 30 сентября
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский созывает на 30 сентября срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом в Facebook 29 сентября заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

По словам пресс-секретаря, вопросы на повестке дня и другие подробности сообщат позднее.

https://www.facebook.com/sergii.nykyforov/posts/pfbid09xY2BWYsvLCg74zgXeNwdvXhBswPK3pXu9ipfwpePZs4qf4gGBn7qTPEsaZLr1DBl

Контекст:

С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России. Украина и международное сообщество заранее заявили, что не признают результатов этого незаконного голосования и оно не будет иметь никакой юридической силы с точки зрения международного права.

Великобритания ввела санкции в связи с "референдумами". Применить ограничения хотят также Канада и Евросоюз. Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что его страна никогда не признает результаты фиктивных референдумовГрузия и Сербия также осудили проведение псевдореферендумов.

Спикер президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что 30 сентября в Кремле планируют подписать документы о незаконной аннексии оккупированных территорий Украины.

Теги: Украина, война, СНБО, Владимир Зеленский, война России против Украины, президент, заседание, Сергей Никифоров
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