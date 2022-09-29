Зеленский созывает на завтра срочное заседание СНБО

По словам пресс-секретаря, вопросы на повестке дня и другие подробности сообщат позднее.

Контекст:

С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России. Украина и международное сообщество заранее заявили, что не признают результатов этого незаконного голосования и оно не будет иметь никакой юридической силы с точки зрения международного права.

Великобритания ввела санкции в связи с "референдумами". Применить ограничения хотят также Канада и Евросоюз. Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что его страна никогда не признает результаты фиктивных референдумов. Грузия и Сербия также осудили проведение псевдореферендумов.

Спикер президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что 30 сентября в Кремле планируют подписать документы о незаконной аннексии оккупированных территорий Украины.