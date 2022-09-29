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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Восьмой пакет санкций ЕС против России есть чем дополнить. Он не должен быть символическим – Зеленский

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Зеленский заявил о необходимости сделать "действительно крепким, а не символическим" восьмой санкционный пакет ЕС
Зеленский заявил о необходимости сделать "действительно крепким, а не символическим" восьмой санкционный пакет ЕС
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе переговоров с лидерами Евросоюза 28 сентября говорил в том числе об ужесточении санкций против России за организацию ею на территории Украины псевдореферендумов.

Об этом он сообщил в своем обращении, опубликованном вечером 28 сентября. 

Зеленский в течение дня провел шесть звонков. Он говорил о псевдореферендумах с премьер-министрами Великобритании и Канады Лиз Трасс и Джастином Трюдо, с канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Турции Реджепом Эрдоганом, главой Европейского совета Шарлем Мишелем и генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррищем. 

По словам президента, все его сегодняшние собеседники поддерживают Украину. 

"Обсудили с господином канцлером [Шольцем] подготовку нового санкционного пакета Европейского союза – должны вместе сделать его действительно крепким, а не символическим. На сегодня еще есть чем дополнить восьмой санкционный пакет", – отметил он. 

Великобритания ввела санкции за проведение псевдореферендумов, не дожидаясь их завершения. По словам Зеленского, он обсуждал с Трасс возможность их ужесточения. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России. Люди "голосовали" под присмотром вооруженных лиц, на улицах и на рынках в палатках, также вооруженные оккупанты ходили с бюллетенями по домам

Украина и международное сообщество заранее заявили, что не признают результатов этого незаконного голосования и оно не будет иметь никакой юридической силы с точки зрения международного права. 

Канада и Евросоюз планируют ввести санкции. Еврокомиссия 28 сентября обнародовала предложения по восьмому пакету.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Турция, ООН, Великобритания, Канада, санкции, Еврокомиссия, Владимир Зеленский, война России против Украины, Евросоюз, Антониу Гутерриш, Лиз Трасс, ЕС, Олаф Шольц
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