Восьмой пакет санкций ЕС против России есть чем дополнить. Он не должен быть символическим – Зеленский

Об этом он сообщил в своем обращении, опубликованном вечером 28 сентября.
Зеленский в течение дня провел шесть звонков. Он говорил о псевдореферендумах с премьер-министрами Великобритании и Канады Лиз Трасс и Джастином Трюдо, с канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Турции Реджепом Эрдоганом, главой Европейского совета Шарлем Мишелем и генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррищем.
По словам президента, все его сегодняшние собеседники поддерживают Украину.
"Обсудили с господином канцлером [Шольцем] подготовку нового санкционного пакета Европейского союза – должны вместе сделать его действительно крепким, а не символическим. На сегодня еще есть чем дополнить восьмой санкционный пакет", – отметил он.
Великобритания ввела санкции за проведение псевдореферендумов, не дожидаясь их завершения. По словам Зеленского, он обсуждал с Трасс возможность их ужесточения.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России. Люди "голосовали" под присмотром вооруженных лиц, на улицах и на рынках в палатках, также вооруженные оккупанты ходили с бюллетенями по домам.
Украина и международное сообщество заранее заявили, что не признают результатов этого незаконного голосования и оно не будет иметь никакой юридической силы с точки зрения международного права.
Канада и Евросоюз планируют ввести санкции. Еврокомиссия 28 сентября обнародовала предложения по восьмому пакету.