Восьмой пакет санкций ЕС против России есть чем дополнить. Он не должен быть символическим – Зеленский

Зеленский заявил о необходимости сделать "действительно крепким, а не символическим" восьмой санкционный пакет ЕС Фото: president.gov.ua

Об этом он сообщил в своем обращении, опубликованном вечером 28 сентября.

Зеленский в течение дня провел шесть звонков. Он говорил о псевдореферендумах с премьер-министрами Великобритании и Канады Лиз Трасс и Джастином Трюдо, с канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Турции Реджепом Эрдоганом, главой Европейского совета Шарлем Мишелем и генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррищем.

По словам президента, все его сегодняшние собеседники поддерживают Украину.

"Обсудили с господином канцлером [Шольцем] подготовку нового санкционного пакета Европейского союза – должны вместе сделать его действительно крепким, а не символическим. На сегодня еще есть чем дополнить восьмой санкционный пакет", – отметил он.

Великобритания ввела санкции за проведение псевдореферендумов, не дожидаясь их завершения. По словам Зеленского, он обсуждал с Трасс возможность их ужесточения.

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