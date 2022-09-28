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Государственные банки Турции отказались работать с российской платежной системой "Мир" – СМИ

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Государственные банки Турции вслед за частными прекратят обслуживать платежи через российскую систему "Мир"
Государственные банки Турции вслед за частными прекратят обслуживать платежи через российскую систему "Мир"
Фото: EPA

Государственные банки Турции отказались от работы с российской платежной системой "Мир". Об этом 28 сентября сообщил турецкий телеканал NTV.

Официально решение будет объявлено в пятницу, 30 сентября, пишет турецкая газета Daily Sabah. По ее информации, перед этим президент Турции Реджеп Эрдоган проведет переговоры "на высшем уровне". Кроме того, он хочет найти альтернативу системе "Мир", которая позволила бы российским туристам и жителям Турции получать доступ к своим счетам.

Три государственных банка – Halkbank, VakifBank и Ziraat – приняли решение не работать с системой "Мир" после предупреждения управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США о санкциях против финансовых организаций, которые будут работать с этой платежной системой, говорится в сообщении. 

Как сообщило Bloomberg, это были единственные банки, которые еще обрабатывали транзакции с помощью российских карт "Мир". Как пишет агентство, такой шаг показывает изменение позиции Турции в отношении санкций против России. Bloomberg отмечает, что Эрдоган с начала вторжения России в Украину воздерживался от участия в санкциях, объявленных США и Европейским союзом, а также встречался и вел переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Но после его визита в США на саммит Организации Объединенных Наций "появились признаки изменения позиции", пишет агентство.

От работы с российской платежной системой также отказались частные банки

15 сентября газета The Financial Times, ссылаясь на источники, сообщила, что США настаивают на отключении турецких банков от российской платежной системы "Мир". Кроме того, издание отметило, что США и ЕС усиливают давление на Турцию из-за опасений, что Россия может обходить западные санкции через турецкий банковский сектор.

Контекст:

С марта 2022 года, когда работу в России из-за вторжения в Украину полностью остановили Visa и MasterСard, россиянам предложили перейти на платежную систему "Мир".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 6 августа после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи заявил, что пять турецких банков работают над введением системы "Мир". По словам Эрдогана, это делается ради удобства российских туристов, которые смогут оплачивать с помощью этой платежной системы проживание в отелях и покупки.

Хоть Турция и поддерживает территориальную целостность Украины, но, по данным журналистов "Радіо Свобода", в эту страну российские оккупанты вывозят украденное в Украине зерно. А "Украинская правда" писала, что Турция фактически помогает РФ обходить санкции на авиаперевозки.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в июле отмечал, что Турция "ведет сложную игру по балансированию: здесь помогает нам, там демонстрирует, что готова помогать России", и это вызывает у украинской стороны вопросы.

Европейский союз следит за тем, чтобы Турция соблюдала обязательства страны-кандидата и отвечала его принципам, в том числе в отношении России. Об этом в интервью "Известиям" 19 сентября сообщил официальный спикер ЕС по внешней политике Петер Стано. По его словам, важно, чтобы Турция не предлагала России решения для обхода существующих санкций ЕС.

Теги: Владимир Путин, Реджеп Эрдоган, санкции, банки, туристы, активы, финансы
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