Государственные банки Турции отказались работать с российской платежной системой "Мир" – СМИ

Официально решение будет объявлено в пятницу, 30 сентября, пишет турецкая газета Daily Sabah. По ее информации, перед этим президент Турции Реджеп Эрдоган проведет переговоры "на высшем уровне". Кроме того, он хочет найти альтернативу системе "Мир", которая позволила бы российским туристам и жителям Турции получать доступ к своим счетам.

Три государственных банка – Halkbank, VakifBank и Ziraat – приняли решение не работать с системой "Мир" после предупреждения управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США о санкциях против финансовых организаций, которые будут работать с этой платежной системой, говорится в сообщении.

Как сообщило Bloomberg, это были единственные банки, которые еще обрабатывали транзакции с помощью российских карт "Мир". Как пишет агентство, такой шаг показывает изменение позиции Турции в отношении санкций против России. Bloomberg отмечает, что Эрдоган с начала вторжения России в Украину воздерживался от участия в санкциях, объявленных США и Европейским союзом, а также встречался и вел переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Но после его визита в США на саммит Организации Объединенных Наций "появились признаки изменения позиции", пишет агентство.

От работы с российской платежной системой также отказались частные банки.

15 сентября газета The Financial Times, ссылаясь на источники, сообщила, что США настаивают на отключении турецких банков от российской платежной системы "Мир". Кроме того, издание отметило, что США и ЕС усиливают давление на Турцию из-за опасений, что Россия может обходить западные санкции через турецкий банковский сектор.