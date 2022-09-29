"Кремлевское фрик-шоу". Подоляк отреагировал на путинскую "церемонию вхождения" украинских территорий в РФ

"Кремлевское фрик-шоу. Анонсированная "церемония вхождения" не имеет никакого юридического смысла. Ведь субъекты, которых не существует, не могут войти в мобилизованно распадающуюся страну. Не тратьте времени на виртуальную российскую адженду (повестку дня. – "ГОРДОН"). Реальная жизнь будет интереснее: контрнаступление, деоккупация, трибунал", – написал Пододяк.

«Кремлівське фрік-шоу». Анонсована «церемонія входження» не має жодного юридичного сенсу.Бо суб'єкти, яких не існує, не можуть увійти в країну, що мобілізовано розпадається.Не витрачайте часу на віртуальну ru-адженду. Реальне життя буде цікавіше: контрнаступ, деокупація, трибунал — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 29, 2022

Спикер президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что 30 сентября в Кремле планируют подписать документы о незаконной аннексии оккупированных территорий Украины после состоявшихся там псевдореферендумов.

В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский созвал 30 сентября срочные заседания ставки верховного главнокомандующего и Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что на заседании Совбеза будут приняты "фундаментальные решения для Украины".