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"Кремлевское фрик-шоу". Подоляк отреагировал на путинскую "церемонию вхождения" украинских территорий в РФ

Подоляк назвал организованное Россией "вхождение" в свой состав оккупированных украинских территорий юридически юессмысленным
Подоляк назвал организованное Россией "вхождение" в свой состав оккупированных украинских территорий юридически юессмысленным
Фото: president.gov.ua

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 29 сентября в Twitter предупредил, российских оккупантов, что реальная жизнь будет интереснее запланированной на 30 сентября с участием президента РФ Владимира Путина церемонии "вхождения" в состав России оккупированных украинских территорий.

"Кремлевское фрик-шоу. Анонсированная "церемония вхождения" не имеет никакого юридического смысла. Ведь субъекты, которых не существует, не могут войти в мобилизованно распадающуюся страну. Не тратьте времени на виртуальную российскую адженду (повестку дня. – "ГОРДОН"). Реальная жизнь будет интереснее: контрнаступление, деоккупация, трибунал", – написал Пододяк.

Спикер президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что 30 сентября в Кремле планируют подписать документы о незаконной аннексии оккупированных территорий Украины после состоявшихся там псевдореферендумов.

В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский созвал 30 сентября срочные заседания ставки верховного главнокомандующего и Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что на заседании Совбеза будут приняты "фундаментальные решения для Украины".

Контекст:

С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России. Люди "голосовали" под присмотром вооруженных лиц, на улицах и на рынках в палатках, также вооруженные оккупанты ходили с бюллетенями по домам

Украина и международное сообщество заранее заявили, что не признают результатов этого незаконного голосования и оно не будет иметь никакой юридической силы с точки зрения международного права. 

Великобритания ввела санкции в связи с "референдумами". Применить ограничения также планируют КанадаЕвросоюз.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что его страна никогда не признает результаты фиктивных референдумовГрузия и Сербия также осудили проведение псевдореферендумов.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, санкции, референдум, СНБО, Кремль, Дмитрий Песков, аннексия, Владимир Зеленский, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, присоединение, Алексей Данилов, церемония, Михаил Подоляк, деоккупация, контрнаступление
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