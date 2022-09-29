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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский собирает заседание ставки. На срочном заседании СНБО будут приняты фундаментальные для Украины решения – Данилов

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Данилов анонсировал важные для Украины решения на заседании СНБО 30 сентября
Данилов анонсировал важные для Украины решения на заседании СНБО 30 сентября
Фото: president.gov.ua

В пятницу, 30 сентября, перед уже анонсированным срочным заседанием Совета национальной безопасности (СНБО) Украины состоится заседание ставки верховного главнокомандующего, которое собирает президент Украины Владимир Зеленский. Об этом вечером 29 сентября в эфире ток-шоу "Говорить великий Львів" на телеканале НТА сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"После ставки состоится заседание СНБО, на котором будут приняты важные, я считаю, фундаментальные решения для нашей страны. Дождитесь завтра, и вы будете все проинформированы о том, о чем будем завтра говорить на СНБО и какие решения будем принимать", – подчеркнул Данилов.

Подробностей секретарь Совбеза не привел.

О том, что президент Украины Владимир Зеленский созывает на 30 сентября срочное заседание СНБО, днем 29 сентября без подробностей сообщил его секретарь президента Сергей Никифоров. О запланированном на 30 сентября заседании ставки верховного главнокомандующего ранее не сообщалось.

Ставка верховного главнокомандующего – чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период войны осуществляет стратегическое управление ВСУ и другими воинскими формированиями государства.

Контекст:

С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России. Украина и международное сообщество заранее заявили, что не признают результатов этого незаконного голосования и оно не будет иметь никакой юридической силы с точки зрения международного права.

Великобритания ввела санкции в связи с "референдумами". Применить ограничения хотят также Канада и Евросоюз. Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что его страна никогда не признает результаты фиктивных референдумовГрузия и Сербия также осудили проведение псевдореферендумов.

Спикер президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что 30 сентября в Кремле планируют подписать документы о незаконной аннексии оккупированных территорий Украины.

Теги: Россия, Украина, СНБО, Кремль, оккупация, Дмитрий Песков, агрессия, аннексия, Владимир Зеленский, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, безопасность, Алексей Данилов, Сергей Никифоров, российские оккупанты, деоккупация
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