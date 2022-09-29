Зеленский собирает заседание ставки. На срочном заседании СНБО будут приняты фундаментальные для Украины решения – Данилов

"После ставки состоится заседание СНБО, на котором будут приняты важные, я считаю, фундаментальные решения для нашей страны. Дождитесь завтра, и вы будете все проинформированы о том, о чем будем завтра говорить на СНБО и какие решения будем принимать", – подчеркнул Данилов.

Подробностей секретарь Совбеза не привел.

О том, что президент Украины Владимир Зеленский созывает на 30 сентября срочное заседание СНБО, днем 29 сентября без подробностей сообщил его секретарь президента Сергей Никифоров. О запланированном на 30 сентября заседании ставки верховного главнокомандующего ранее не сообщалось.

Ставка верховного главнокомандующего – чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период войны осуществляет стратегическое управление ВСУ и другими воинскими формированиями государства.