Зеленский собирает заседание ставки. На срочном заседании СНБО будут приняты фундаментальные для Украины решения – Данилов

"После ставки состоится заседание СНБО, на котором будут приняты важные, я считаю, фундаментальные решения для нашей страны. Дождитесь завтра, и вы будете все проинформированы о том, о чем будем завтра говорить на СНБО и какие решения будем принимать", – подчеркнул Данилов.
Подробностей секретарь Совбеза не привел.
О том, что президент Украины Владимир Зеленский созывает на 30 сентября срочное заседание СНБО, днем 29 сентября без подробностей сообщил его секретарь президента Сергей Никифоров. О запланированном на 30 сентября заседании ставки верховного главнокомандующего ранее не сообщалось.
Ставка верховного главнокомандующего – чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период войны осуществляет стратегическое управление ВСУ и другими воинскими формированиями государства.
С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России. Украина и международное сообщество заранее заявили, что не признают результатов этого незаконного голосования и оно не будет иметь никакой юридической силы с точки зрения международного права.
Великобритания ввела санкции в связи с "референдумами". Применить ограничения хотят также Канада и Евросоюз. Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что его страна никогда не признает результаты фиктивных референдумов. Грузия и Сербия также осудили проведение псевдореферендумов.
Спикер президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что 30 сентября в Кремле планируют подписать документы о незаконной аннексии оккупированных территорий Украины.