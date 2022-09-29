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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Данилов: Путин ежедневно давит на Лукашенко, чтобы тот начал вооруженную агрессию со стороны Беларуси. Нам все известно

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Путин, по данным Данилова, хочет, чтобы Лукашенко поддержал военную агрессию РФ против Украины
Путин, по данным Данилова, хочет, чтобы Лукашенко поддержал военную агрессию РФ против Украины
Фото: EPA

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сомневается, что самопровозглашенный президент Республики Беларусь Александр Лукашенко решит использовать армию РБ для нападения на Украину. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Настоящее время", опубликованном 28 сентября.

"Мы понимаем, что [президент России Владимир] Путин ежедневно давит на Лукашенко, чтобы тот начал вооруженную агрессию со стороны Беларуси. Нам все известно. Даже недавняя встреча в Сочи была на эту тему", – заявил Данилов, отвечая на вопрос, возможно ли новое наступление российской или белорусской армии со стороны Беларуси.

Он добавил, что в случае, если какой-либо сценарий нового вторжения с севера будет реализован, Украина готова ответить.

"Не думаю, что Лукашенко примет такое решение. Но если со стороны Беларуси будут идти войска, как это было 24 февраля, они получат такой ответ, на который не рассчитывали", – подытожил секретарь СНБО Украины.

26 сентября Лукашенко в очередной раз встретился в Сочи с Путиным. 

27 сентября белорусская мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщила в Telegram, что в настоящее время в стране проводится комплекс мероприятий по проверке железнодорожной инфраструктуры, и его мероприятия могут свидетельствовать о подготовке к приему из РФ военных эшелонов.

Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Российские войска с 24 февраля заходили в Украину в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до этого министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.

В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов. После этого с территории Беларуси Россия периодически запускает по украинским объектам ракеты, также были случаи взлета с белорусских аэродромов самолетов, обстреливавших Украину.

В конце мая Лукашенко заявил о необходимости "немедленно создавать" оперативное командование у границы с Украиной и поручил сформировать "народное ополчение".

20 сентября Лукашенко заявил, что министерству обороны Беларуси и всем силовым структурам поручено начать подготовку к обороне страны по нормам военного времени. Серия военных учений разного масштаба в РБ продолжается уже более четырех месяцев.

21 сентября Путин объявил частичную мобилизацию в России. Текст указа опубликован на официальном сайте Кремля.

Лукашенко пообещал, что в Беларуси не будет мобилизации, которая объявлена в России.

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