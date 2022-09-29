Данилов: Путин ежедневно давит на Лукашенко, чтобы тот начал вооруженную агрессию со стороны Беларуси. Нам все известно

"Мы понимаем, что [президент России Владимир] Путин ежедневно давит на Лукашенко, чтобы тот начал вооруженную агрессию со стороны Беларуси. Нам все известно. Даже недавняя встреча в Сочи была на эту тему", – заявил Данилов, отвечая на вопрос, возможно ли новое наступление российской или белорусской армии со стороны Беларуси.

Он добавил, что в случае, если какой-либо сценарий нового вторжения с севера будет реализован, Украина готова ответить.

"Не думаю, что Лукашенко примет такое решение. Но если со стороны Беларуси будут идти войска, как это было 24 февраля, они получат такой ответ, на который не рассчитывали", – подытожил секретарь СНБО Украины.

26 сентября Лукашенко в очередной раз встретился в Сочи с Путиным.

27 сентября белорусская мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщила в Telegram, что в настоящее время в стране проводится комплекс мероприятий по проверке железнодорожной инфраструктуры, и его мероприятия могут свидетельствовать о подготовке к приему из РФ военных эшелонов.