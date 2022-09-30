Зеленский: Россия присоединит себя к катастрофе, которую принесла на оккупированную территорию Украины

Эту часть обращения президент озвучил на русском языке.

"Сегодня я объяснил это народам Кавказа, Сибири, другим коренным народам России. А теперь повторю для всех в этой стране: Россия не получит новую территорию Украины. Россия присоединит себя к той катастрофе, которую она принесла на оккупированную территорию нашей страны. Россия приравняет себя к так называемым "ДНР" и "ЛНР", окончательно добьет те институции нормальной государственности, которые в России еще оставались. Оккупант заполняет могилами захваченную территорию Украины, и все больше могил – на территории самой России. Оккупант устраивает на захваченной территории пыточные – и заполнит пыточными всю территорию России. Только так теперь будут работать российская полиция, российские спецслужбы", – сказал он.

Президент подчеркнул, что "закон в России уничтожен и те, кто принес все эти смерти, издевательства, изнасилования из России, унесут их к себе домой".

"Оккупант уничтожает везде на захваченной территории любые основы для жизни – экономику, социальную сферу, культуру... Ценой того, что один человек в России хочет продолжать эту войну, будет то, что все российское общество останется без нормальной экономики, без достойной жизни и без уважения к каким-либо человеческим ценностям. Это еще можно остановить. Но чтобы это остановить, придется остановить того одного в России, кто хочет войны больше, чем жизни. Вашей жизни, граждане России", – подчеркнул Зеленский.