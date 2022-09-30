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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Россия присоединит себя к катастрофе, которую принесла на оккупированную территорию Украины

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Зеленский: Оккупант устраивает на захваченной территории пыточные и заполнит пыточными всю территорию России
Зеленский: Оккупант устраивает на захваченной территории пыточные – и заполнит пыточными всю территорию России
Фото: EPA

Россия не получит новые территории Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения 29 сентября, опубликованного его пресс-службой.

Эту часть обращения президент озвучил на русском языке.

"Сегодня я объяснил это народам Кавказа, Сибири, другим коренным народам России. А теперь повторю для всех в этой стране: Россия не получит новую территорию Украины. Россия присоединит себя к той катастрофе, которую она принесла на оккупированную территорию нашей страны. Россия приравняет себя к так называемым "ДНР" и "ЛНР", окончательно добьет те институции нормальной государственности, которые в России еще оставались. Оккупант заполняет могилами захваченную территорию Украины, и все больше могил – на территории самой России. Оккупант устраивает на захваченной территории пыточные – и заполнит пыточными всю территорию России. Только так теперь будут работать российская полиция, российские спецслужбы", – сказал он.

Президент подчеркнул, что "закон в России уничтожен и те, кто принес все эти смерти, издевательства, изнасилования из России, унесут их к себе домой".

"Оккупант уничтожает везде на захваченной территории любые основы для жизни – экономику, социальную сферу, культуру... Ценой того, что один человек в России хочет продолжать эту войну, будет то, что все российское общество останется без нормальной экономики, без достойной жизни и без уважения к каким-либо человеческим ценностям. Это еще можно остановить. Но чтобы это остановить, придется остановить того одного в России, кто хочет войны больше, чем жизни. Вашей жизни, граждане России", – подчеркнул Зеленский.

Контекст:

С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о "присоединении" этих регионов к России: люди "голосовали" под присмотром вооруженных лиц, на улицах и в палатках на рынках.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни фейковые "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины, ни гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий. В МИД Украины призвали партнеров осудить намерения РФ провести псевдореферендумы и ввести против нее новые санкции.

Главы МИД "Группы семи" заявили, что не признают результаты "референдумов", которые российские оккупанты начали проводить на захваченных украинских территориях. С похожими заявлениями выступили и отдельные страны, в том числе США – президент Джо Байден назвал голосование "бутафорией".

Великобритания ввела санкции в связи с "референдумами". Применить ограничения планируют Канада и Евросоюз.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что его страна никогда не признает результаты фиктивных "референдумов"Грузия и Сербия также осудили проведение псевдореферендумов. Премьер-министр Италии Марио Драги заверил, что Италия не признает итогов "референдумов" на оккупированных территориях Украины.

30 сентября в Кремле планируют подписать "договор" о включении в состав РФ оккупированных территорий Украины, сообщил спикер президента России Дмитрий Песков.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, оккупация, аннексия, Владимир Зеленский, война России против Украины
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