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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Делайте хотя бы татуировки". Зеленский рассказал россиянам, как их армия поступает с телами убитых сослуживцев

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Зеленский назвал войну спецоперацией России "по вранью, террору, уничтожению коренных народов"
Зеленский назвал войну спецоперацией России "по вранью, террору, уничтожению коренных народов"
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский 29 сентября обратился к коренным народам России и призвал их бороться с объявленной в их стране мобилизацией на войну в Украине. Текст обращения опубликован на сайте главы Украинского государства.

"Боритесь, чтобы не погибнуть! Защищайте свою свободу сейчас на улицах и площадях, чтобы не пришлось потом воевать в горах и лесах просто за свое право жить, когда российская власть начнет и следующие волны мобилизации. Или вы поверили, что они заберут только 300 тыс. человек? Тот один человек, который начал эту войну, не остановится только на первой волне мобилизации, будут еще. Он попытается забрать и другие жизни", – сказал Зеленский.

По его словам, этому одному человеку (видимо, он имеет в виду президента России Владимира Путина) "наплевать на людей, он не уважает ни живых, ни павших".

"В Украине остаются тысячи тел погибших российских солдат из разных регионов. Они гниют на полях, они хранятся в моргах. Те, которые не сожгла сама же российская армия. Единственная армия в мире, которая возит за собой мобильные крематории, чтобы избавляться от тел своих погибших солдат, когда успевает это делать. Но сейчас она так бежит, что бросает даже танки и реактивную артиллерию, а не только тела убитых", – объяснил президент.

Он рассказал, "до чего дошло" в связи с этим.

"Мы вынуждены начать информационную работу по донесению до граждан России, которых мобилизуют сейчас, особого тезиса: делайте хотя бы татуировку с вашим именем и фамилией, чтобы мы знали, как найти ваших родных, когда вас убьют и когда при вас не будет даже солдатского жетона. Российская власть отправляет на эту войну людей без солдатских жетонов, часто – без документов! Они делают это специально, чтобы было проще врать вам о том, сколько здесь на самом деле погибает людей. Вот это – их спецоперация. Спецоперация по вранью, террору, уничтожению коренных народов", – заявил Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С 24 февраля, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, по 29 сентября оккупационная армия потеряла в Украине убитыми, по данным Генштаба ВСУ, 58 580 человек личного состава.

21 сентября Путин объявил, что подписал указ об объявлении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек.

В отдаленных населенных пунктах РФ мобилизации подлежит все мужское население определенной возрастной категории, без боевого опыта и опыта прохождения военной службы, сообщал Генштаб ВСУ. Российские СМИ писали, что мобилизуют даже людей с инвалидностью и хроническими заболеваниями.

После объявления Путиным мобилизации тысячи россиян решили уехать из страны. В несколько раз выросли цены на авиабилеты из РФ. На автомобильных КПП на границе России с рядом стран возникли пробки из-за большого количества желающих уехать. В частности, большие скопления машин наблюдались на границе с ФинляндиейМонголиейКазахстаномГрузией.

29 сентября в Генштабе ВСУ сообщили, что, по их данным, в России с 21 сентября мобилизовали уже 100 тыс. человек.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, армия, война, мобилизация, вторжение, Владимир Зеленский, российская агрессия, война России против Украины, президент, погибшие, татуировка, крематорий, потери России, потери, россияне
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