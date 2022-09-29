"Мы должны создать прецедент". Зеленский предложил Трюдо стать лидером в глобальных усилиях по разминированию Украины

Зеленский сказал, что разговор с Трюдо был, "как всегда, очень конкретным". Он касался увеличения поддержки Украины.
"Среди прочего обсудили разминирование. Канада имеет соответствующие технологии и соответствующие гуманитарные амбиции. Я предложил премьер-министру Трюдо стать лидером в глобальных усилиях по очистке нашей земли от российских мин и снарядов. В результате российской войны украинская земля является одной из самых загрязненных минами в мире. И хотя в мире есть схожие примеры масштабного загрязнения, мы должны сделать то, чего не делали еще другие: мы должны создать прецедент быстрого и масштабного разминирования, не оставлять эту проблему на десятилетия", – заявил он.
По словам Зеленского, Канада готова помочь Украине в разминировании территорий.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в Министерстве внутренних дел. Первичное разминирование деоккупированных территорий Украины без лесополос, полей, водоемов) продлится год, заявили в МВД 7 сентября.
По оценке ГСЧС в июле, в Украине потенциально загрязненной взрывоопасными предметами считалась территория площадью 220 тыс. км², это более 20 млн га. Всего с начала полномасштабного вторжения России, как рассказали в ведомстве 11 сентября, пиротехники обследовали 70 тыс. га и обезвредили 197 тыс. взрывоопасных предметов и более 1665 кг взрывчатых веществ.
В Украине работает мобильное приложение по минной безопасности MineFree, там можно посмотреть карту, на которой обозначены потенциально опасные территории (согласно данным ГСЧС), получить уведомление в случае приближения к опасному объекту, уведомить об обнаружении взрывоопасных или подозрительных предметов.