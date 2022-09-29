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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Мы должны создать прецедент". Зеленский предложил Трюдо стать лидером в глобальных усилиях по разминированию Украины

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Зеленский поговорил с Трюдо 28 сентября
Зеленский поговорил с Трюдо 28 сентября
Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе телефонного разговора 28 сентября говорили о разминировании украинской территории. Об этом Зеленский сообщил в своем вечернем обращении, информирует его пресс-служба.

Зеленский сказал, что разговор с Трюдо был, "как всегда, очень конкретным". Он касался увеличения поддержки Украины. 

"Среди прочего обсудили разминирование. Канада имеет соответствующие технологии и соответствующие гуманитарные амбиции. Я предложил премьер-министру Трюдо стать лидером в глобальных усилиях по очистке нашей земли от российских мин и снарядов. В результате российской войны украинская земля является одной из самых загрязненных минами в мире. И хотя в мире есть схожие примеры масштабного загрязнения, мы должны сделать то, чего не делали еще другие: мы должны создать прецедент быстрого и масштабного разминирования, не оставлять эту проблему на десятилетия", – заявил он. 

По словам Зеленского, Канада готова помочь Украине в разминировании территорий. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в Министерстве внутренних дел. Первичное разминирование деоккупированных территорий Украины без лесополос, полей, водоемов) продлится год, заявили в МВД 7 сентября.

По оценке ГСЧС в июле, в Украине потенциально загрязненной взрывоопасными предметами считалась территория площадью 220 тыс. км², это более 20 млн га. Всего с начала полномасштабного вторжения России, как рассказали в ведомстве 11 сентября, пиротехники обследовали 70 тыс. га и обезвредили 197 тыс. взрывоопасных предметов и более 1665 кг взрывчатых веществ.

В Украине работает мобильное приложение по минной безопасности MineFree, там можно посмотреть карту, на которой обозначены потенциально опасные территории (согласно данным ГСЧС), получить уведомление в случае приближения к опасному объекту, уведомить об обнаружении взрывоопасных или подозрительных предметов.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: ГСЧС, Владимир Зеленский, война России против Украины, разминирование, Джастин Трюдо, мины
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