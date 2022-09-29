"Мы должны создать прецедент". Зеленский предложил Трюдо стать лидером в глобальных усилиях по разминированию Украины

Зеленский сказал, что разговор с Трюдо был, "как всегда, очень конкретным". Он касался увеличения поддержки Украины.

"Среди прочего обсудили разминирование. Канада имеет соответствующие технологии и соответствующие гуманитарные амбиции. Я предложил премьер-министру Трюдо стать лидером в глобальных усилиях по очистке нашей земли от российских мин и снарядов. В результате российской войны украинская земля является одной из самых загрязненных минами в мире. И хотя в мире есть схожие примеры масштабного загрязнения, мы должны сделать то, чего не делали еще другие: мы должны создать прецедент быстрого и масштабного разминирования, не оставлять эту проблему на десятилетия", – заявил он.

По словам Зеленского, Канада готова помочь Украине в разминировании территорий.

Война России против Украины. Главное (обновляется)