"Призываем ЕС сильнее ударить по Путину". Кулеба считает, что восьмой пакет санкций против России должен быть усилен

"Предложенные элементы грядущего пакета санкций ЕС в отношении России не соответствуют масштабу путинской эскалации и угрозе, которую он представляет для Европы и всего мира. Мы призываем ЕС сильнее ударить по Путину, чтобы остановить его. Это решающий момент", – написал он.

Контекст:

Восьмой пакет санкций в отношении России за агрессию против Украины глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен представила 28 сентября. По ее словам, в этом санкционном пакете предлагается ввести персональные ограничения. Также будет продолжаться введение санкций на торговлю с Россией, Еврокомиссия предлагает ввести новые запреты, которые лишат российскую экономику доходов на €7 млрд.

Кроме того, Еврокомиссия в восьмом санкционном пакете предусмотрела правовое обоснование ограничения цен на российскую нефть, о котором ранее договорились министры финансов "Группы семи".