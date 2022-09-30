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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Призываем ЕС сильнее ударить по Путину". Кулеба считает, что восьмой пакет санкций против России должен быть усилен

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Кулеба: Предложенные элементы грядущего пакета санкций ЕС не соответствуют масштабу путинской эскалации
Кулеба: Предложенные элементы грядущего пакета санкций ЕС не соответствуют масштабу путинской эскалации
Фото: EPA

Украина призывает Евросоюз сильнее "ударить" санкциями по президенту РФ Владимиру Путину, чтобы остановить его. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter 29 сентября.

"Предложенные элементы грядущего пакета санкций ЕС в отношении России не соответствуют масштабу путинской эскалации и угрозе, которую он представляет для Европы и всего мира. Мы призываем ЕС сильнее ударить по Путину, чтобы остановить его. Это решающий момент", – написал он.

Контекст:

Восьмой пакет санкций в отношении России за агрессию против Украины глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен представила 28 сентября. По ее словам, в этом санкционном пакете предлагается ввести персональные ограничения. Также будет продолжаться введение санкций на торговлю с Россией, Еврокомиссия предлагает ввести новые запреты, которые лишат российскую экономику доходов на €7 млрд.

Кроме того, Еврокомиссия в восьмом санкционном пакете предусмотрела правовое обоснование ограничения цен на российскую нефть, о котором ранее договорились министры финансов "Группы семи".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Владимир Путин, санкции, МИД Украины, Дмитрий Кулеба, война России против Украины, Евросоюз
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