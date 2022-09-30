"Призываем ЕС сильнее ударить по Путину". Кулеба считает, что восьмой пакет санкций против России должен быть усилен

"Предложенные элементы грядущего пакета санкций ЕС в отношении России не соответствуют масштабу путинской эскалации и угрозе, которую он представляет для Европы и всего мира. Мы призываем ЕС сильнее ударить по Путину, чтобы остановить его. Это решающий момент", – написал он.
The suggested elements of the upcoming EU sanctions package on Russia do not correspond to the scale of Putin’s escalation and the threat he poses to Europe and the whole world. We encourage the EU to hit Putin harder in order to stop him. This is a crucial moment.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 29, 2022
Восьмой пакет санкций в отношении России за агрессию против Украины глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен представила 28 сентября. По ее словам, в этом санкционном пакете предлагается ввести персональные ограничения. Также будет продолжаться введение санкций на торговлю с Россией, Еврокомиссия предлагает ввести новые запреты, которые лишат российскую экономику доходов на €7 млрд.
Кроме того, Еврокомиссия в восьмом санкционном пакете предусмотрела правовое обоснование ограничения цен на российскую нефть, о котором ранее договорились министры финансов "Группы семи".