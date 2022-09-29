В восьмом пакете санкций ЕС россиянам могут запретить торговать криптовалютой – Железняк

На начало года РФ входила в топ-5 рынков на крупнейшей криптобирже Binance Фото: ЕРА

По его словам, в новом пакете может быть запрет для криптобирж в Европе открывать и обслуживать аккаунты граждан РФ на любые суммы. Текущий лимит для них составляет €10 тыс.

"Это действительно очень весомый шаг, который заблокирует россиянам, массово выезжающим из страны после начала мобилизации, возможности выводить средства через криптовалюту", – написал депутат.

Он отметил, что, по данным на начало года, РФ входила в топ-5 рынков на крупнейшей криптобирже Binance с 10 млн аккаунтов. Но количество тех из них, которые превышают установленный лимит в €10 тыс. и подпадают под санкции, составляло лишь 0,5% (50 тыс).

"Теперь санкции должны догнать всех, если ЕС полностью поддержит предложение", – добавил Железняк.