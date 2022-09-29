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В восьмом пакете санкций ЕС россиянам могут запретить торговать криптовалютой – Железняк

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На начало года РФ входила в топ-5 рынков на крупнейшей криптобирже Binance
На начало года РФ входила в топ-5 рынков на крупнейшей криптобирже Binance
Фото: ЕРА

Европейский союз может внести в восьмой пакет санкций против России за агрессию в Украине ограничения на трейдинговые операции с криптовалютой. Об этом депутат Верховной Рады от фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщил 29 сентября в Telegram.

По его словам,  в новом пакете может быть запрет для криптобирж в Европе открывать и обслуживать аккаунты граждан РФ на любые суммы. Текущий лимит для них составляет 10 тыс.

"Это действительно очень весомый шаг, который заблокирует россиянам, массово выезжающим из страны после начала мобилизации, возможности выводить средства через криптовалюту", – написал депутат.

Он отметил, что, по данным на начало года, РФ входила в топ-5 рынков на крупнейшей криптобирже Binance с 10 млн аккаунтов. Но количество тех из них, которые превышают установленный лимит в €10 тыс. и подпадают под санкции, составляло лишь 0,5% (50 тыс).

"Теперь санкции должны догнать всех, если ЕС полностью поддержит предложение", – добавил Железняк.

Контекст:

Восьмой пакет санкций в отношении России за агрессию против Украины глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен представила 28 сентября. По ее словам, в этом санкционном пакете будут персональные ограничения. Также будет продолжаться введение санкций на торговлю с Россией, Еврокомиссия предлагает ввести новые запреты, которые лишат российскую экономику доходов на €7 млрд.

Кроме того, Еврокомиссия в восьмом санкционном пакете предусмотрела правовое обоснование ограничения цен на российскую нефть, о котором ранее договорились министры финансов "Группы семи".

Теги: Верховная Рада, Россия, санкции, Евросоюз, криптовалюта, Ярослав Железняк
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