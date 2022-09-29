В восьмом пакете санкций ЕС россиянам могут запретить торговать криптовалютой – Железняк

По его словам, в новом пакете может быть запрет для криптобирж в Европе открывать и обслуживать аккаунты граждан РФ на любые суммы. Текущий лимит для них составляет €10 тыс.
"Это действительно очень весомый шаг, который заблокирует россиянам, массово выезжающим из страны после начала мобилизации, возможности выводить средства через криптовалюту", – написал депутат.
Он отметил, что, по данным на начало года, РФ входила в топ-5 рынков на крупнейшей криптобирже Binance с 10 млн аккаунтов. Но количество тех из них, которые превышают установленный лимит в €10 тыс. и подпадают под санкции, составляло лишь 0,5% (50 тыс).
"Теперь санкции должны догнать всех, если ЕС полностью поддержит предложение", – добавил Железняк.
Восьмой пакет санкций в отношении России за агрессию против Украины глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен представила 28 сентября. По ее словам, в этом санкционном пакете будут персональные ограничения. Также будет продолжаться введение санкций на торговлю с Россией, Еврокомиссия предлагает ввести новые запреты, которые лишат российскую экономику доходов на €7 млрд.
Кроме того, Еврокомиссия в восьмом санкционном пакете предусмотрела правовое обоснование ограничения цен на российскую нефть, о котором ранее договорились министры финансов "Группы семи".