В РФ могут запретить транзит грузовиков из "недружественных" стран

В документе говорится, что запрет может применяться к транспорту, зарегистрированному в так называемых недружественных странах. Речь о государствах, которые ввели санкции в отношении российских граждан и компаний.

8 апреля ЕС ввел пятый пакет санкций против РФ и Беларуси, в него вошел запрет на ввоз и транзит новых грузов автотранспортом из России и Беларуси на территорию Евросоюза. Исключены из санкций перевозки фармацевтических, медицинских, сельскохозяйственных и пищевых товаров, включая пшеницу, а также гуманитарной помощи.

После этого, по данным Ассоциации международных автомобильных перевозчиков, закрылись больше 3 тыс. российских автопредприятий с общим парком 45 тыс. автопоездов и штатом более 70 тыс. человек, пишет РБК.