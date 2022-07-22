Крупнейший порт Европы остановил контейнерные перевозки в Россию

С начала войны контейнерные перевозки перешли из крупных портов в более мелкие Фото: ЕРА

Накануне вступления в силу санкций в отношении российских угля и нефти их перевозки сильно упали, а мировые компании все больше импортируют из других стран, сказано в заявлении.

В итоге контейнерные доставки в РФ фактически прекратились, а постоянные "узкие места в глобальной логистике" привели к перемещению грузов из крупных портов в более мелкие, говорится в сообщении.

"Нынешняя геополитическая ситуация делает Европу очень уязвимой. Положительным моментом является то, что в последние месяцы были сделаны конкретные шаги, чтобы сделать наше энергоснабжение более устойчивым", – отмечает генеральный директор порта Аллард Кастелайн.

В то же время в компании отмечают, что объем перевалки сырой нефти из РФ увеличился.