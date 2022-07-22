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Крупнейший порт Европы остановил контейнерные перевозки в Россию

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С начала войны контейнерные перевозки перешли из крупных портов в более мелкие
С начала войны контейнерные перевозки перешли из крупных  портов в более мелкие
Фото: ЕРА

Самый большой контейнерный порт Европы в Роттердаме (Нидерланды) объявил о полной остановке контейнерных перевозок в Россию и из нее. Заявление опубликовано на сайте предприятия.

Накануне вступления в силу санкций в отношении российских угля и нефти их перевозки сильно упали, а мировые компании все больше импортируют из других стран, сказано в заявлении.

В итоге контейнерные доставки в РФ фактически прекратились, а постоянные "узкие места в глобальной логистике" привели к перемещению грузов из крупных портов в более мелкие, говорится в сообщении.

"Нынешняя геополитическая ситуация делает Европу очень уязвимой. Положительным моментом является то, что в последние месяцы были сделаны конкретные шаги, чтобы сделать наше энергоснабжение более устойчивым", –  отмечает генеральный директор порта  Аллард Кастелайн.

В то же время в компании отмечают, что объем перевалки сырой нефти из РФ увеличился.

Контекст:

С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину три крупнейших контейнерных компании мира – швейцарская MSC, датская Maersk и французская CMA-CGM – заявили о прекращении приема заявок на перевозку контейнеров в Россию и из нее.

"Поскольку санкции уже прямо или косвенно влияют на стабильность и безопасность наших операций, новые бронирования Maersk в Россию и из России будут временно приостановлены, за исключением продуктов питания, медицинских и гуманитарных товаров", – было сказано в заявлении перевозчиков.

Теги: Россия, транспорт, санкции, Нидерланды, уголь, нефть, грузоперевозки
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