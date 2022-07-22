Крупнейший порт Европы остановил контейнерные перевозки в Россию

Накануне вступления в силу санкций в отношении российских угля и нефти их перевозки сильно упали, а мировые компании все больше импортируют из других стран, сказано в заявлении.
В итоге контейнерные доставки в РФ фактически прекратились, а постоянные "узкие места в глобальной логистике" привели к перемещению грузов из крупных портов в более мелкие, говорится в сообщении.
"Нынешняя геополитическая ситуация делает Европу очень уязвимой. Положительным моментом является то, что в последние месяцы были сделаны конкретные шаги, чтобы сделать наше энергоснабжение более устойчивым", – отмечает генеральный директор порта Аллард Кастелайн.
В то же время в компании отмечают, что объем перевалки сырой нефти из РФ увеличился.
С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину три крупнейших контейнерных компании мира – швейцарская MSC, датская Maersk и французская CMA-CGM – заявили о прекращении приема заявок на перевозку контейнеров в Россию и из нее.
"Поскольку санкции уже прямо или косвенно влияют на стабильность и безопасность наших операций, новые бронирования Maersk в Россию и из России будут временно приостановлены, за исключением продуктов питания, медицинских и гуманитарных товаров", – было сказано в заявлении перевозчиков.