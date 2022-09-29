"Результаты были организованы в Москве". Блинкен заявил, что США не признают "референдумов" на оккупированных территориях Украины

"Фальшивые референдумы Кремля — это тщетная попытка замаскировать то, что равнозначно новой попытке захвата земель в Украине. Для ясности: результаты были организованы в Москве и не отражают волю народа Украины. Соединенные Штаты не признают и никогда не признают легитимность или результаты этих фиктивных "референдумов" или предполагаемую аннексию Россией территории Украины. Этот спектакль, устроенный российскими доверенными лицами, является нелегитимным и нарушает международное право. Это оскорбление принципов международного мира и безопасности", – заявил он.
Блинкен отметил, что Россия вынудила большую часть населения в захваченных ею районах бежать, а оставшихся граждан Украины вынудила голосовать под дулом пистолета, опасаясь за свою безопасность и безопасность своих близких.
"Народ Украины последовательно выражал свое стремление к свободному и демократическому будущему. Они хотят, чтобы их страна оставалась независимой и суверенной. Их солдаты храбро сражаются, а граждане на подконтрольных России или оккупированных территориях Украины сопротивляются попыткам Москвы изменить международно признанные границы Украины с помощью грубой силы", – подчеркнул глава американской дипломатии.
Он также заверил, что США, союзники и партнеры будут продолжать помогать Украине в ее борьбе за защиту своей территории от российской агрессии.
"Мы всецело поддерживаем единство, суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах. Как сказал президент [США Джо] Байден, мы никогда не признаем эти территории частью какой-либо другой страны, кроме Украины, и мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется", – заявил Блинкен.
С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России: люди "голосовали" под присмотром вооруженных лиц, на улицах и в палатках на рынках.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни фейковые "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины, ни гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий. В МИД Украины призвали партнеров осудить намерения РФ провести псевдореферендумы и ввести против нее новые санкции.
Главы МИД "Группы семи" заявили, что не признают результаты "референдумов", которые российские оккупанты начали проводить на захваченных украинских территориях. С похожими заявлениями выступили и отдельные страны, в том числе США – президент Джо Байден назвал голосование "бутафорией".
Великобритания ввела санкции в связи с "референдумами". Применить ограничения планируют Канада и Евросоюз.
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что его страна никогда не признает результаты фиктивных "референдумов". Грузия и Сербия также осудили проведение псевдореферендумов. Премьер-министр Италии Марио Драги заверил, что Италия не признает итогов "референдумов" на оккупированных территориях Украины.
30 сентября в Кремле планируют подписать "договор" о включении в состав РФ оккупированных территорий Украины, сообщил спикер президента России Дмитрий Песков.