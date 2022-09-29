"Результаты были организованы в Москве". Блинкен заявил, что США не признают "референдумов" на оккупированных территориях Украины

Блинкен: Мы всецело поддерживаем единство, суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах Фото: EPA

"Фальшивые референдумы Кремля — это тщетная попытка замаскировать то, что равнозначно новой попытке захвата земель в Украине. Для ясности: результаты были организованы в Москве и не отражают волю народа Украины. Соединенные Штаты не признают и никогда не признают легитимность или результаты этих фиктивных "референдумов" или предполагаемую аннексию Россией территории Украины. Этот спектакль, устроенный российскими доверенными лицами, является нелегитимным и нарушает международное право. Это оскорбление принципов международного мира и безопасности", – заявил он.

Блинкен отметил, что Россия вынудила большую часть населения в захваченных ею районах бежать, а оставшихся граждан Украины вынудила голосовать под дулом пистолета, опасаясь за свою безопасность и безопасность своих близких.

"Народ Украины последовательно выражал свое стремление к свободному и демократическому будущему. Они хотят, чтобы их страна оставалась независимой и суверенной. Их солдаты храбро сражаются, а граждане на подконтрольных России или оккупированных территориях Украины сопротивляются попыткам Москвы изменить международно признанные границы Украины с помощью грубой силы", – подчеркнул глава американской дипломатии.

Он также заверил, что США, союзники и партнеры будут продолжать помогать Украине в ее борьбе за защиту своей территории от российской агрессии.

"Мы всецело поддерживаем единство, суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах. Как сказал президент [США Джо] Байден, мы никогда не признаем эти территории частью какой-либо другой страны, кроме Украины, и мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется", – заявил Блинкен.