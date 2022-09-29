В Запорожской области оккупанты выселяли людей, отказавшихся голосовать на "референдуме" – Маляр

По словам Анны Маляр, поражения на фронте заставили руководство РФ ускорить проведение псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины Фото: EPA

По ее словам, с 23-го по 27 сентября по улицам временно оккупированных украинских городов и сел передвигались "мобильные группы участковых избирательных комиссий" под охраной вооруженных военнослужащих РФ, которые, угрожая оружием, вручали всем прохожим "бюллетени" и вносили их в списки участников голосования.

"В отдельных временно оккупированных населенных пунктах Запорожской области российские оккупационные администрации прибегли к выселению гражданского населения из собственных домов, отказавшегося голосовать на "референдуме" по присоединению временно оккупированных территорий Запорожской области в состав России", – заявила Маляр.

При этом для создания положительной пропагандистской картинки о добровольном участии граждан в фейковом референдуме освещение "избирательного процесса" в российских СМИ осуществлялось путем целенаправленного развертывания показательных "медийных участков" и организации работы на них российских политтехнологов и массовок из числа заранее подготовленных и проплаченных коллаборантов.

По словам Маляр, именно поражения на фронте заставили военно-политическое руководство РФ ускорить проведение псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины, в том числе привлечь их население к так называемой частичной мобилизации.