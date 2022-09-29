В Запорожской области оккупанты выселяли людей, отказавшихся голосовать на "референдуме" – Маляр

По ее словам, с 23-го по 27 сентября по улицам временно оккупированных украинских городов и сел передвигались "мобильные группы участковых избирательных комиссий" под охраной вооруженных военнослужащих РФ, которые, угрожая оружием, вручали всем прохожим "бюллетени" и вносили их в списки участников голосования.
"В отдельных временно оккупированных населенных пунктах Запорожской области российские оккупационные администрации прибегли к выселению гражданского населения из собственных домов, отказавшегося голосовать на "референдуме" по присоединению временно оккупированных территорий Запорожской области в состав России", – заявила Маляр.
При этом для создания положительной пропагандистской картинки о добровольном участии граждан в фейковом референдуме освещение "избирательного процесса" в российских СМИ осуществлялось путем целенаправленного развертывания показательных "медийных участков" и организации работы на них российских политтехнологов и массовок из числа заранее подготовленных и проплаченных коллаборантов.
По словам Маляр, именно поражения на фронте заставили военно-политическое руководство РФ ускорить проведение псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины, в том числе привлечь их население к так называемой частичной мобилизации.
С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России: люди "голосовали" под присмотром вооруженных лиц, на улицах и в палатках на рынках.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни фейковые референдумы на временно оккупированных территориях Украины, ни гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий. В МИД Украины призвали партнеров осудить намерения РФ провести псевдореферендумы и ввести против нее новые санкции.
Главы МИД "Группы семи" заявили, что не признают результатов "референдумов", которые российские оккупанты начали проводить на захваченных украинских территориях. С похожими заявлениями выступили и отдельные страны, в том числе США – президент Джо Байден назвал голосование "бутафорией".
Великобритания ввела санкции в связи с "референдумами". Применить ограничения планируют Канада и Евросоюз. Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что его страна никогда не признает результаты фиктивных референдумов. Грузия и Сербия также осудили проведение псевдореферендумов.
30 сентября в Кремле планируют подписать "договор" о включении в состав РФ оккупированных территорий Украины, сообщил спикер президента России Дмитрий Песков.