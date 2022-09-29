Поражения на фронте заставили Россию поторопиться с псевдореферендумами в Украине – Минобороны

Об этом 29 сентября на брифинге, который транслировало в YouTube Военное телевидение Украины, заявила замминистра обороны Анна Маляр.

"Рекордная" явка и якобы желание людей скорее стать частью России в сопровождении вооруженных российских солдат – это постановка. По логике российских цифр, якобы проголосовали те, кто выехал из населенных пунктов, те, кто сейчас борется с российскими захватчиками и даже мертвые. Россия добилась только еще большего ужесточения санкций", – сказала Маляр.

Она отметила, что оккупированные РФ территории Украины "будут освобождены украинскими защитниками".

"Очевидно, что именно поражение на фронте заставило военно-политическое руководство РФ ускорить проведение так называемых референдумов на временно оккупированных территориях и привлечь их население к так называемой частичной мобилизации, – указала Маляр. – Таким способом преступное руководство РФ реализует намерение совершать геноцид украинского населения. Поскольку принудительный призыв и привлечение к боевым действиям неподготовленного личного состава приведут к массовым потерям, в том числе украинцев".

Война России против Украины. Главное (обновляется)