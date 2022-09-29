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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Поражения на фронте заставили Россию поторопиться с псевдореферендумами в Украине – Минобороны

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Оккупированные РФ территории Украины будут освобождены украинскими защитниками, отметила Маляр
Оккупированные РФ территории Украины будут освобождены украинскими защитниками, отметила Маляр
Фото: Media Center Ukraine / Facebook

Срежиссированные Россией псевдореферендумы на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей с нарисованными в Кремле результатами – "ничтожны".

Об этом 29 сентября на брифинге, который транслировало в YouTube Военное телевидение Украины, заявила замминистра обороны Анна Маляр.

"Рекордная" явка и якобы желание людей скорее стать частью России в сопровождении вооруженных российских солдат – это постановка. По логике российских цифр, якобы проголосовали те, кто выехал из населенных пунктов, те, кто сейчас борется с российскими захватчиками и даже мертвые. Россия добилась только еще большего ужесточения санкций", – сказала Маляр.

Она отметила, что оккупированные РФ территории Украины "будут освобождены украинскими защитниками".

"Очевидно, что именно поражение на фронте заставило военно-политическое руководство РФ ускорить проведение так называемых референдумов на временно оккупированных территориях и привлечь их население к так называемой частичной мобилизации, – указала Маляр. – Таким способом преступное руководство РФ реализует намерение совершать геноцид украинского населения. Поскольку принудительный призыв и привлечение к боевым действиям неподготовленного личного состава приведут к массовым потерям, в том числе украинцев".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России: люди "голосовали" под присмотром вооруженных лиц, на улицах и в палатках на рынках.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни фейковые "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины, ни гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий. В МИД Украины призвали партнеров осудить намерения РФ провести псевдореферендумы и ввести против нее новые санкции.

Главы МИД "Группы семи" заявили, что не признают результаты "референдумов", которые российские оккупанты начали проводить на захваченных украинских территориях. С похожими заявлениями выступили и отдельные страны, в том числе США – президент Джо Байден назвал голосование "бутафорией".

Великобритания ввела санкции в связи с "референдумами". Применить ограничения планируют Канада и Евросоюз.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что его страна никогда не признает результаты фиктивных "референдумов"Грузия и Сербия также осудили проведение псевдореферендумов. Премьер-министр Италии Марио Драги заверил, что Италия не признает итогов "референдумов" на оккупированных территориях Украины.

30 сентября в Кремле планируют подписать договор о включении в состав РФ оккупированных территорий Украины, сообщил спикер президента России Дмитрий Песков.

Теги: Россия, Украина, Луганская область, референдум, Донецкая область, захват, Херсонская область, мобилизация, геноцид, Запорожская область, Минобороны, Анна Маляр, украинцы, война России против Украины, брифинг, российские оккупанты, деоккупация
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