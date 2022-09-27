В Мариуполе под мобилизацию РФ может попасть 10 тыс. мужчин – мэр города

"Мы видим по статистике, что если еще неделю назад выезжало в Украину где-то 80–120 человек в сутки, то сейчас, за минувшие сутки, выехало из Мариуполя восемь человек. То есть это свидетельствует о том, что Мариуполь закрывают", – заявил Бойченко.

Он считает, что это делают для того, чтобы после объявления результатов "референдума" можно было начать мобилизовать мужчин. Бойченко просит мужчин призывного возраста выезжать с оккупированной территории любым способом, "искать пути".

"Мы видим, что они не жалеют своих людей, то как они будут жалеть людей, которых они сначала убивали... Они направят этих людей на фронт и будут использовать как мясо", – сказал он.

Участники сопротивления в оккупированном Мариуполе публиковали документ, из которого следует, что мобилизация в российскую армию уже готовится и может начаться в октябре. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко также призвал мужчин как можно скорее уезжать из оккупированного города.

"Мариупольские мужчины! Пока есть шанс избежать досадного самоубийства – бегите. Из России – в страны ЕС. Спасайте если не достоинство, то жизнь", – написал он в Telegram.