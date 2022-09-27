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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Мариуполе под мобилизацию РФ может попасть 10 тыс. мужчин – мэр города

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Мэр Мариуполя Бойченко призывает мужчин выезжать из города
Мэр Мариуполя Бойченко призывает мужчин выезжать из города
Фото: EPA

В оккупированном Россией Мариуполе Донецкой области попасть под мобилизацию РФ может около 10 тыс. мужчин. Об этом 27 сентября заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко на брифинге, который транслировал YouTube-канал Ukrinform TV.

"Мы видим по статистике, что если еще неделю назад выезжало в Украину где-то 80–120 человек в сутки, то сейчас, за минувшие сутки, выехало из Мариуполя восемь человек. То есть это свидетельствует о том, что Мариуполь закрывают", – заявил Бойченко.

Он считает, что это делают для того, чтобы после объявления результатов "референдума" можно было начать мобилизовать мужчин. Бойченко просит мужчин призывного возраста выезжать с оккупированной территории любым способом, "искать пути".

"Мы видим, что они не жалеют своих людей, то как они будут жалеть людей, которых они сначала убивали... Они направят этих людей на фронт и будут использовать как мясо", – сказал он.

Участники сопротивления в оккупированном Мариуполе публиковали документ, из которого следует, что мобилизация в российскую армию уже готовится и может начаться в октябре. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко также призвал мужчин как можно скорее уезжать из оккупированного города.

"Мариупольские мужчины! Пока есть шанс избежать досадного самоубийства – бегите. Из России – в страны ЕС. Спасайте если не достоинство, то жизнь", – написал он в Telegram.

Контекст:

21 сентября президент России Владимир Путин объявил, что подписал указ об объявлении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек.

Также оккупанты устроили принудительную мобилизацию на временно занятых ими территориях Донецкой и Луганской областей, о чем неоднократно сообщала украинская разведка.

Теги: Украина, Донецкая область, Мариуполь, мобилизация, призыв, российская агрессия, война России против Украины, Вадим Бойченко, мужчины, Петр Андрющенко
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