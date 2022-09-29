ЕС осудил "референдумы" на оккупированных территориях Украины

"ЕС поддерживает Украину с начала российской захватнической войны. Мы призываем Россию уважать нормы международного права, немедленно прекратить агрессию и возвратиться к своим границам. Мы решительно осуждаем незаконные "референдумы", которые никогда не будут признаны", – говорится в сообщении.

К посту прикреплено фото со встречи европейского комиссара по вопросам расширения и политики добрососедства Оливера Вархели и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.