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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ЕС осудил "референдумы" на оккупированных территориях Украины

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Незаконные "референдумы" оккупантов не признают в Европе
Незаконные "референдумы" оккупантов не признают в Европе
Фото: EPA

Европейский союз осуждает проведение псевдореферендумов на временно оккупированных Россией территориях Украины. Об этом говорится в заявлении представительства ЕС в Украине, опубликованном в Twitter 29 сентября.

"ЕС поддерживает Украину с начала российской захватнической войны. Мы призываем Россию уважать нормы международного права, немедленно прекратить агрессию и возвратиться к своим границам. Мы решительно осуждаем незаконные "референдумы", которые никогда не будут признаны", – говорится в сообщении.

К посту прикреплено фото со встречи европейского комиссара по вопросам расширения и политики добрососедства Оливера Вархели и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

Контекст:

С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России: люди "голосовали" под присмотром вооруженных лиц, в том числе на улицах и в палатках на рынках.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни фейковые "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины, ни гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий. В МИД Украины призвали партнеров осудить намерения РФ провести псевдореферендумы и ввести против нее новые санкции.

Главы МИД "Группы семи" заявили, что не признают результатов "референдумов", которые российские оккупанты начали проводить на захваченных украинских территориях. С похожими заявлениями выступили и отдельные страны, в том числе США – президент Джо Байден назвал голосование "бутафорией".

Великобритания ввела санкции в связи с "референдумами". Применить ограничения планируют Канада и Евросоюз.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что его страна никогда не признает результаты фиктивных референдумовГрузия и Сербия также осудили проведение псевдореферендумов.

30 сентября в Кремле планируют подписать "договор" о включении в состав РФ оккупированных территорий Украины, сообщил спикер президента России Дмитрий Песков.

Теги: референдум
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