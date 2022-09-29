ЕС осудил "референдумы" на оккупированных территориях Украины

"ЕС поддерживает Украину с начала российской захватнической войны. Мы призываем Россию уважать нормы международного права, немедленно прекратить агрессию и возвратиться к своим границам. Мы решительно осуждаем незаконные "референдумы", которые никогда не будут признаны", – говорится в сообщении.
К посту прикреплено фото со встречи европейского комиссара по вопросам расширения и политики добрососедства Оливера Вархели и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.
* «Зустріч із @DmytroKuleba:— EU in Ukraine (@EUDelegationUA) September 29, 2022
ЄС підтримує * від початку російської загарбницької війни. Ми закликаємо * поважати норми міжнародного права, негайно припинити агресію і повернутися до своїх кордонів.
Ми рішуче засуджуємо незаконні «референдуми», які ніколи не будуть визнані». https://t.co/iTJLUZhtMF pic.twitter.com/jM5fTZ7Vrl
С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России: люди "голосовали" под присмотром вооруженных лиц, в том числе на улицах и в палатках на рынках.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни фейковые "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины, ни гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий. В МИД Украины призвали партнеров осудить намерения РФ провести псевдореферендумы и ввести против нее новые санкции.
Главы МИД "Группы семи" заявили, что не признают результатов "референдумов", которые российские оккупанты начали проводить на захваченных украинских территориях. С похожими заявлениями выступили и отдельные страны, в том числе США – президент Джо Байден назвал голосование "бутафорией".
Великобритания ввела санкции в связи с "референдумами". Применить ограничения планируют Канада и Евросоюз.
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что его страна никогда не признает результаты фиктивных референдумов. Грузия и Сербия также осудили проведение псевдореферендумов.
30 сентября в Кремле планируют подписать "договор" о включении в состав РФ оккупированных территорий Украины, сообщил спикер президента России Дмитрий Песков.