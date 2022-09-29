Глава МИД Германии осудила "референдумы" на оккупированных территориях Украины

Она отметила, что безопасность "означает, что люди могут жить свободно".

"Вот о чем мне пришлось подумать на этой неделе, когда я увидела репортажи о фиктивных "референдумах" на Донбассе. Людям угрожают, иногда под дулом пистолета, чтобы они покинули свой дом, квартиру или рабочее место и проголосовали в стеклянных урнах для голосования. Это противоположно свободным и честным выборам. Это противоположно миру. Это продиктованный мир. И пока этот российский диктат продолжается на оккупированных территориях Украины, граждане не в безопасности, не свободны", – сказала министр.

Контекст:

С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России: люди "голосовали" под присмотром вооруженных лиц, на улицах и в палатках на рынках.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни фейковые "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины, ни гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий. В МИД Украины призвали партнеров осудить намерения РФ провести псевдореферендумы и ввести против нее новые санкции.

Главы МИД "Группы семи" заявили, что не признают результатов "референдумов", которые российские оккупанты начали проводить на захваченных украинских территориях. С похожими заявлениями выступили и отдельные страны, в том числе США – президент Джо Байден назвал голосование "бутафорией".

Великобритания ввела санкции в связи с "референдумами". Применить ограничения планируют Канада и Евросоюз.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что его страна никогда не признает результаты фиктивных "референдумов". Грузия и Сербия также осудили проведение псевдореферендумов.

30 сентября в Кремле планируют подписать "договор" о включении в состав РФ оккупированных территорий Украины, сообщил спикер президента России Дмитрий Песков.