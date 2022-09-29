ВСУ с 26 сентября освободили более 1 тыс. км² украинской земли в слобожанском операционном районе – Генштаб

Об этом 29 сентября на брифинге, который транслировало в YouTube Военное телевидение Украины, сообщил замначальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

"В течение текущей недели, с понедельника, в ходе ведения операций сил обороны произошло 78 боевых столкновений с противником. Продолжается очередной этап активных действий… разных составляющих сил обороны в слобожанском операционном районе. Благодаря решимости и профессионализму наших воинов на данный момент освобождено более 1 тыс. км² украинской земли, установлен контроль над более чем 50 населенными пунктами", – сказал Громов.

По его словам, на 29 сентября Украина продолжает сдерживать российских оккупантов на сухопутном участке общей протяженностью 3390 км.

При этом активная линия фронта с агрессором составляет 850 км, добавил Громов.

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