ВСУ с 26 сентября освободили более 1 тыс. км² украинской земли в слобожанском операционном районе – Генштаб

Об этом 29 сентября на брифинге, который транслировало в YouTube Военное телевидение Украины, сообщил замначальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.
"В течение текущей недели, с понедельника, в ходе ведения операций сил обороны произошло 78 боевых столкновений с противником. Продолжается очередной этап активных действий… разных составляющих сил обороны в слобожанском операционном районе. Благодаря решимости и профессионализму наших воинов на данный момент освобождено более 1 тыс. км² украинской земли, установлен контроль над более чем 50 населенными пунктами", – сказал Громов.
По его словам, на 29 сентября Украина продолжает сдерживать российских оккупантов на сухопутном участке общей протяженностью 3390 км.
При этом активная линия фронта с агрессором составляет 850 км, добавил Громов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны.
В Харьковской области ВСУ за время контрнаступления освободили 454 населенных пункта, сообщил 27 сентября замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
По состоянию на 14 сентября под оккупацией оставалось около 6% территории Харьковской области (до контрнаступления было 32%), говорил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.