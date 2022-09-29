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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ с 26 сентября освободили более 1 тыс. км² украинской земли в слобожанском операционном районе – Генштаб

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Активная линия фронта с агрессором составляет 850 км, отметил Громов
Активная линия фронта с агрессором составляет 850 км, отметил Громов
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Вооруженные силы Украины с 26 сентября установили контроль над более чем 50 населенными пунктами в слобожанском операционном районе.

Об этом 29 сентября на брифинге, который транслировало в YouTube Военное телевидение Украины, сообщил замначальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

"В течение текущей недели, с понедельника, в ходе ведения операций сил обороны произошло 78 боевых столкновений с противником. Продолжается очередной этап активных действий… разных составляющих сил обороны в слобожанском операционном районе. Благодаря решимости и профессионализму наших воинов на данный момент освобождено более 1 тыс. км² украинской земли, установлен контроль над более чем 50 населенными пунктами", – сказал Громов.

По его словам, на 29 сентября Украина продолжает сдерживать российских оккупантов на сухопутном участке общей протяженностью 3390 км.

При этом активная линия фронта с агрессором составляет 850 км, добавил Громов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны.

В Харьковской области ВСУ за время контрнаступления освободили 454 населенных пункта, сообщил 27 сентября замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По состоянию на 14 сентября под оккупацией оставалось около 6% территории Харьковской области (до контрнаступления было 32%), говорил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, Вооруженные силы Украины, ВСУ, война России против Украины, столкновение, брифинг, российские оккупанты, Алексей Громов, деоккупация, контрнаступление
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