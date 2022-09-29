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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Чмобилизация". Резников заявил, что никакая мобилизации в России ничего для Украины не меняет

Резников: HIMARS и 155-й калибр будут продолжать деоккупировать наши земли
Резников: HIMARS и 155-й калибр будут продолжать деоккупировать наши земли
Фото: Резніков Олексій / Facebook

Так называемая частичная мобилизация, которую объявили в России, не стала неожиданностью для украинских властей. Об этом министр обороны Украины Алексей Резников заявил агентству "Интерфакс-Украина" в интервью, которое было опубликовано 29 сентября.

"Поскольку его назвали "частичной" мобилизацией, логично сократить его до "чмобилизации". Это было абсолютно ожидаемое мероприятие и не было для нас новостью. Потому что мы точно знаем реальные потери российских войск", – сказал он.

Министр отметил, что может ошибаться "на процентов 10, потому что есть тела, которые просто сгорают в танках, есть тела, которые они все же уносят (так было по крайней мере в элитных подразделениях)", [...] но порядок цифр – 50 или 55 тыс. убитых оккупантов за период полномасштабного вторжения.

"Можно применять любые коэффициенты – один к двум, один к трем, но это реальные коэффициенты убитых к раненым. Они потеряли от 50 тыс. убитыми и, по меньшей мере, 100 тыс. ранеными. Причем это были подготовленные вояки. Абсолютно логична реакция военно-политического руководства Кремля – начать восполнять эти потери", – объяснил Резников.

Он подчеркнул, что такое решение российских властей анализировалось украинскими, но что решили – министр не сказал.

"Что произойдет дальше? Совпадение событий – "чмобилизация", складывание бумажек под названием "референдум". Дальше наших врагов бесит, что Запад нам помогал и активно помогает. Я думаю, что у них осталось несколько ходов – попытаться запугать Запад тем, что он не должен якобы давать возможность Украине стрелять западным оружием по юридически определенным территориям РФ", – прогнозирует Резников.

По словам министра обороны, якобы присоединение к России украинских территорий ничего не изменит.

"Это территории Украины, признанные всеми, поэтому и HIMARS, и 155-й калибр будут продолжать деоккупировать наши земли. Не удивлюсь, если 30 сентября они их присоединят к России, а 1 октября объявят "За царя, за Родину, за Отечество!", военное положение или состояние войны, чем снимут вопрос своей "чмобилизации" – она перестанет быть частичной, а какой-нибудь федеральный орган будет определять, сколько нужно домобилизовать, потому что "страшные укры нападают на Россию". Для нас это ничего не меняет. Вообще", – заявил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с целью неких "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

По состоянию на 29 сентября оккупационная армия потеряла в Украине убитыми, по данным Генштаба ВСУ, 58 580 человек личного состава.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек.

В отдаленных населенных пунктах РФ мобилизации подлежит все мужское население определенной возрастной категории, без боевого опыта и опыта прохождения военной службы, сообщал Генштаб ВСУ. Российские СМИ писали, что мобилизуют даже людей с инвалидностью и хроническими заболеваниями.

В ряде регионов России, в том числе в Дагестане, прошли акции протеста против мобилизации, в их ходе происходили столкновения протестующих с силовиками.

29 сентября в Генштабе ВСУ сообщили, что по их данным, в России с 21 сентября мобилизовали уже 100 тыс. человек.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Украина, армия, война, мобилизация, оборона, Алексей Резников, вторжение, война России против Украины, войска, потери России, HIMARS, потери
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