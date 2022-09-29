"Чмобилизация". Резников заявил, что никакая мобилизации в России ничего для Украины не меняет

"Поскольку его назвали "частичной" мобилизацией, логично сократить его до "чмобилизации". Это было абсолютно ожидаемое мероприятие и не было для нас новостью. Потому что мы точно знаем реальные потери российских войск", – сказал он.

Министр отметил, что может ошибаться "на процентов 10, потому что есть тела, которые просто сгорают в танках, есть тела, которые они все же уносят (так было по крайней мере в элитных подразделениях)", [...] но порядок цифр – 50 или 55 тыс. убитых оккупантов за период полномасштабного вторжения.

"Можно применять любые коэффициенты – один к двум, один к трем, но это реальные коэффициенты убитых к раненым. Они потеряли от 50 тыс. убитыми и, по меньшей мере, 100 тыс. ранеными. Причем это были подготовленные вояки. Абсолютно логична реакция военно-политического руководства Кремля – начать восполнять эти потери", – объяснил Резников.

Он подчеркнул, что такое решение российских властей анализировалось украинскими, но что решили – министр не сказал.

"Что произойдет дальше? Совпадение событий – "чмобилизация", складывание бумажек под названием "референдум". Дальше наших врагов бесит, что Запад нам помогал и активно помогает. Я думаю, что у них осталось несколько ходов – попытаться запугать Запад тем, что он не должен якобы давать возможность Украине стрелять западным оружием по юридически определенным территориям РФ", – прогнозирует Резников.

По словам министра обороны, якобы присоединение к России украинских территорий ничего не изменит.

"Это территории Украины, признанные всеми, поэтому и HIMARS, и 155-й калибр будут продолжать деоккупировать наши земли. Не удивлюсь, если 30 сентября они их присоединят к России, а 1 октября объявят "За царя, за Родину, за Отечество!", военное положение или состояние войны, чем снимут вопрос своей "чмобилизации" – она перестанет быть частичной, а какой-нибудь федеральный орган будет определять, сколько нужно домобилизовать, потому что "страшные укры нападают на Россию". Для нас это ничего не меняет. Вообще", – заявил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)