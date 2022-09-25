Резников показал, как ВСУ сбивают российский Су-30 с помощью Stinger, поставки которых считались "невозможными"

"В ноябре прошлого года в Вашингтоне на мою просьбу предоставить Украине Stinger мне отвечали: "Это невозможно". Но уже в январе, по согласию США, мы получили от наших друзей – Литвы – первую партию ПЗРК. Сегодня наши герои уничтожают ими оккупантов", – написал министр.

Он опубликовал видео, на котором Stinger сбивает российский Су-30, и уточнил, что самолет 24 сентября сбили бойцы 92-й ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко в Харьковской области.

"Спасибо нашим воинам за доблесть. Спасибо нашим партнерам за поддержку. То, что вам кажется невозможным, возможно. В будущем. Верим в нашу победу!" – добавил Резников.

По данным Генштаба ВСУ, 24 сентября украинские военные сбили четыре самолета (Су-25, два Су-30 и один Су-34) российских оккупантов. Два из них сбили подразделения ПВО 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ.