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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников показал, как ВСУ сбивают российский Су-30 с помощью Stinger, поставки которых считались "невозможными"

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Министр показал падение российского самолета после удара Stinger
Министр показал падение российского самолета после удара Stinger
Скриншот: Резніков Олексій / Facebook

Министр обороны Алексей Резников 24 сентября напомнил в Facebook, что менее года назад в США заявляли, что поставки переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger для ВСУ "невозможны".

"В ноябре прошлого года в Вашингтоне на мою просьбу предоставить Украине Stinger мне отвечали: "Это невозможно". Но уже в январе, по согласию США, мы получили от наших друзей – Литвы – первую партию ПЗРК. Сегодня наши герои уничтожают ими оккупантов", – написал министр. 

Он опубликовал видео, на котором Stinger сбивает российский Су-30, и уточнил, что самолет 24 сентября сбили бойцы 92-й ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко в Харьковской области. 

"Спасибо нашим воинам за доблесть. Спасибо нашим партнерам за поддержку. То, что вам кажется невозможным, возможно. В будущем. Верим в нашу победу!" – добавил Резников. 

https://www.facebook.com/reznikovoleksii/videos/779492133328860/

По данным Генштаба ВСУ, 24 сентября украинские военные сбили четыре самолета (Су-25, два Су-30 и один Су-34) российских оккупантов. Два из них сбили подразделения ПВО 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ.

Контекст:

В конце апреля Резников заявлял, что благодаря встрече в формате "Рамштайн" произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по передаче Украине оружия: союзники начали помогать не только советским вооружением, но западными калибрами и техниками. 

Министр обороны США Ллойд Остин сообщил 20 июля, что вооружение Украине предоставляют уже 30 стран, всего к формату "Рамштайн" присоединились 50 государств.

Украинские власти неоднократно подчеркивали, что военной помощи, которую страны Запада оказывают Украине, недостаточно для установления паритета с РФ.

Партнеры до сих пор не передают Украине ни современные боевые танки, ни боевые самолеты, отметил в сентябре Резников.

Теги: авиация, Харьковская область, военная помощь, Алексей Резников, самолеты, ПЗРК, война России против Украины, Stinger
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